Yoshinori Moriwaki'den İstanbul'a kritik deprem uyarısı: O ilçelerin olduğu yerin zemini Hatay'daki gibi yumuşak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un İstanbul'a yönelik taşınma projesini açıklamasının ardından şehrin deprem açısından güvenli ve güvensiz yerleri çok konuşulurken Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki bu süreci değerlendirdi. Moriwaki, İstanbul'da deprem açısından hangi alanların güvenli olduğunu paylaşırken, İstanbul'un bazı noktaları için "Buraların zemini aynı Hatay'daki gibi yumuşak" ifadelerini kullandı. İstanbul'da en iyi zemin nerelerde? İstanbul'da deprem için en kötü ilçeler hangileri? İşte detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 1.5 milyon konutun dönüştürüleceğini açıklarken bu binaların iki rezerv alana taşıyacaklarının altını çizdi.
"PLANLARIMIZI TAMAMLADIK"
Bakan Murat Kurum "İstanbul'da dönüşmesi gereken 1,5 milyon bağımsız bölüm var. Bunlardan acilen dönüşmesi gereken 300 bininin dönüşmesi için şu an İstanbul'da sadece bakanlığımızın devam ettirdiği 94 bin bağımsız bölümden oluşan projelerimiz var. O riskli 1,5 milyon konutu dönüştüreceğimiz rezerv alanları var. Şehrin içindeki 1,5 milyon riskli binayı belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Avrupa hem Anadolu yakasına taşıyacağız. Ulusal mekânsal strateji planımızı tamamladık ve yeni lojistik planlarıyla sanayi alanlarımızı da depreme karşı güçlendirecek adımları atacağız." ifadelerini kullandı.
Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki İstanbul'un taşınmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
"SIVILAŞMA ALANLARINDA GÜÇLENDİRME ŞART"
İstanbul'da sıvılaşma olan bölgelerde güçlendirme yapılması şart. Boğaz'ın her iki yanında zeminler gayet iyi.
KAHVERENGİ BÖLGENİN ZEMİNİ KAYALIK
Sarıyer,, Beşiktaş, Alibeyköy, Başakşehir gibi haritada kahverengi olan bölgeler gayet iyi. Buraların zemini kayalık.
"RİSKLİ YERLERİN ZEMİNİ HATAY'DAKİ GİBİ"
Eski Atatürk Havalimanı bölgesi, Ataköy, Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece'nin zeminleri iyi değil. Buraların zemini Hatay'daki gibi. Burada büyük bir sıvılaşma var.
Burada iyi bir temel varsa ve fore kazık kullanıldıysa binalarda bir sorun olacağını düşünmüyorum
CİDDİ DÖNÜŞÜM GEREKİYOR
Şimdi yeni bir proje başlıyor ve çok sayıda bina yıkılacak. Proje sonrası milyonlarca vatandaş yer değiştirecek. Ama ilk olarak risk alanı yüksek alanları halletmemeiz gerekiyor. Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt bölgesinde de ciddi bir dönüşüm gerekiyor.
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