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Japon Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki'den Kahramanmaraş depremi analizi! "Binalarda yapılan hileler..."

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremi A Haber'de Japon Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki analiz etti. Moriwaki, "Binalarda kullanılan malzemeler bize neleri anlatmakta?, İnşaatlarda yapılan yanlış ne?" sorularına yanıt verdi. Yoshinori, deprem bölgesindeki bir bina üzerinden yapılan hileleri açıkladı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 14.02.2023 23:51 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 00:16
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Japon Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki’den Kahramanmaraş depremi analizi! Binalarda yapılan hileler...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremle Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi yasa boğdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Japon Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki’den Kahramanmaraş depremi analizi! Binalarda yapılan hileler...

Binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz depremde binlerce yapı da yerle bir oldu. 10 ili vuran deprem büyük hasara neden oldu.

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Japon Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki’den Kahramanmaraş depremi analizi! Binalarda yapılan hileler...

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremi A Haber canlı yayınında Japon Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki yorumladı.

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Japon Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki’den Kahramanmaraş depremi analizi! Binalarda yapılan hileler...

ENKAZ GÖRÜNTÜLERİ NE ANLATIYOR?

İlk olarak zayıf ve art niyetli inşa edilen yapılara değinen Japon mühendis Moriwaki şunları kaydetti:

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Japon Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki’den Kahramanmaraş depremi analizi! Binalarda yapılan hileler...

(Kahramanmaraş'taki) Gölcük'teki 7,4'lük depreminin 10 katı büyüklüğündeki bir deprem.