Japon Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki'den Kahramanmaraş depremi analizi! "Binalarda yapılan hileler..."

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremi A Haber'de Japon Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki analiz etti. Moriwaki, "Binalarda kullanılan malzemeler bize neleri anlatmakta?, İnşaatlarda yapılan yanlış ne?" sorularına yanıt verdi. Yoshinori, deprem bölgesindeki bir bina üzerinden yapılan hileleri açıkladı. İşte detaylar...