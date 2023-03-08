Fay hattı üzerindeki şehirlerle ilgili kritik düzenleme! İşte yeni yol haritası
Asrın felaketinin yaraları hızla sarılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çok sayıda ili etkileyen depremlerin ardından yeniden inşa ve ihyanın yol haritası belirlendi. Önümüzdeki günlere Başkan Erdoğan'a sunulması beklenen planda fay hattı üzerindeki şehirler ile ilgili önemli bir düzenleme yer alıyor. Deprem felaketi sonrası adım adım normalleşmenin yol haritası düzenlenirken AK Parti'nin tek gündeminin deprem olduğu vurgulandı.
AK Parti, İsmet Yılmaz başkanlığında deprem gündemiyle dün TBMM'de kapalı Grup Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Partili Belediyelerin afet bölgelerinde yaptığı çalışmalarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Asrın felaketinin yaralarının hızla sarılması için bölgede incelemelerde bulunan vekiller gözlemlerini anlattı. Fay hattındaki şehirler ile fay hattında olmayan şehirler eşleştirilmesi gündeme geldi. Yeniden inşa ve ihya için verilen öneriler tek tek not alındı. Alınan notların önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek MYK-MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor.
KARDEŞ BELEDİYELER OLUŞTURULDU
807 AK Partili Belediyenin, depremin yaşandığı ilk saatlerden itibaren belediyelerin bütün imkânlarını, AFAD ile koordinasyon kurarak deprem bölgesine seferber ettiği ve etmeye de devam edeceği belirtildi. Depremden yoğun bir şekilde etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır ve Osmaniye illeri ve bu illerin ilçeleri ile 235 AK Partili belediyeyi kardeş ilan edildi. Kardeş belediyelerin, depremden yoğun bir şekilde etkilenen yerlerde hayat normale dönene kadar çalışmaya devam edeceği öğrenildi.
DEPREM ŞEHİRLERİNİ KARDEŞ ŞEHİRLER AYAĞA KALDIRACAK
İlk etapta 3 ay fiilen çalışılacak. Görevlendirilen belediye başkanları haftanın 2 günü deprem bölgelerinde olacak. Görevlendirilen belediyelerden Konya-Hatay ile eşleştirildi. Konya bu kapsamda Hatay'da 90 belediyeden sorumlu olacağı ve koordinasyonunu sağlayacağı ifade edildi. Kahramanmaraş'ta da Trabzon ve Kayseri Büyükşehir Belediye başkanları öncülüğünde 54 belediye çalışmalara destek olacak. Felaketin en çok zarar verdiği illerden Adıyaman ise Erzurum büyükşehir belediyesi ile birlikte 47 belediyenin ortak çalışması ile yeniden ayağa kaldırılacak. Eşleştirilen belediyeler depremzede illerde çöplerin toplanmasından enkaz kaldırılmasına kadar destekte bulunacak.
ADIM ADIM NORMALLEŞME SÜRECİ
AK Parti'nin birinci önceliğinin depremzedelerin en kısa sürede evlerine kavuşmalarını sağlamak, ikinci konunun ise muhalefetin yanlış algılarının önüne geçmek olduğu öğrenildi. Çadırdaki vatandaşların ilk etapta konteyner kentlere ardından da güvenilir ve sağlam yapılan yeni evlerine kavuşturulması hedefleniyor. Vekiller, geçiş sürecinde vatandaşlara psikolojik destek sağlanması noktasında önerilerde bulundu. Toplantıda deprem nedeniyle başka şehirlere giden vatandaşların konteyner kentlere getirilerek tarım arazilerindeki üretimin devamlılığının sağlanması ve ticaretle uğraşanların da ticaretlerini yeniden başlatmaları gündeme geldi.
KENTSEL DÖNÜŞÜM ZORUNLU OLSUN
Yaşanan felaketten ders alınması ve bir daha aynı acıların yaşanmaması için atılacak adımların da gündeme geldiği belirtildi. Kentsel dönüşümün mecburi olması anlatıldı. CHP'nin iptal ettirdiği kentsel dönüşüm projeleri slaytlarla gösterildi. Toplantıya katılan vekillerden kaliteli demir ve çimento kullanılması gerektiği, askeriyenin alanla ilgili, arama kurtarma ekibi oluşturursa çok büyük afetlerde bile askeriyenin ekibinin faciaları önlemiş olacağı, yapı denetçilerin ve müteahhitlerin denetlenmesi gibi önerilerin gündeme geldiği öğrenildi. Denetimlerin daha da sıkılaştırılması istendi. Toplantıda önerilerini dile getiren vekiller yeni yapılacak yerleşimlerin faylardan uzak ve sağlam zeminlere yapılması gerektiğini vurguladı.
FAY HATTINDA OLAN VE OLMAYAN İLLER EŞLEŞSİN
AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Müslüm Yüksel vekilimle İslâhiye'de görevlendirildiğini ve devletin ilk andan itibaren müdahalelere başladığını söyledi. Depremde 7 yakınını kaybettiğini ifade eden Erdoğan fay hattındaki şehirler ile fay hattında olmayan şehirler eşleştirilmesini gündeme getirdiğini belirterek, "Türkiye'de depremlerin çok konuşulduğu bir süreç başladı. İller arası eşleştirme yapılabilir. Mesela, fay hattındaki illerin fay hattında olmayan illerle eşleştirme yapmak lazım. Gaziantep'e en yakın il hangisi?
Mesela Niğde. Orayı eşleştirip, ileride herhangi bir doğal afet yaşandığında yardıma koşacak. İş makinaları, teçhizat konusunda destek sağlayacak. Tek bir il yetmiyorsa, ikinci bir il de eklenebilir. İki, teknik ekipleri çoğaltmamız lazım. Mesela askeriye içinde yeni bir AFAD kurulabilir. Üçüncü olarak da sivil toplum kuruluşlarımız bu işi üstlenebilir. Mesela, MÜSİAD'ın böyle bir çalışması var, ekip işini biz kuralım istiyor. Kaç ilimizde şubemiz varsa, her şubemize bir ekip kurduralım ve üst düzey tamamen teknik olarak yetişmiş ekipmanıyla beraber..." dedi.
Toplantıda, hızlı karar alma noktasında bölgeler arasında bazı eksiklikler oldu özellikle koordinasyonda. 'Başından itibaren bu sorunları ve getirilen çözümü herkes yazılı olarak versin, bu bilgilerden Deprem Araştırma Komisyonu'ndaki arkadaşlar yararlansın' denildi. Araştırma Komisyonu üyeliği için başvurular başladı. Deprem Araştırma Komisyonu, 2021'deki raporu temel alacağı belirtildi.
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