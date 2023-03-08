Fay hattı üzerindeki şehirlerle ilgili kritik düzenleme! İşte yeni yol haritası

Mesela Niğde. Orayı eşleştirip, ileride herhangi bir doğal afet yaşandığında yardıma koşacak. İş makinaları, teçhizat konusunda destek sağlayacak. Tek bir il yetmiyorsa, ikinci bir il de eklenebilir. İki, teknik ekipleri çoğaltmamız lazım. Mesela askeriye içinde yeni bir AFAD kurulabilir. Üçüncü olarak da sivil toplum kuruluşlarımız bu işi üstlenebilir. Mesela, MÜSİAD'ın böyle bir çalışması var, ekip işini biz kuralım istiyor. Kaç ilimizde şubemiz varsa, her şubemize bir ekip kurduralım ve üst düzey tamamen teknik olarak yetişmiş ekipmanıyla beraber..." dedi.

Toplantıda, hızlı karar alma noktasında bölgeler arasında bazı eksiklikler oldu özellikle koordinasyonda. 'Başından itibaren bu sorunları ve getirilen çözümü herkes yazılı olarak versin, bu bilgilerden Deprem Araştırma Komisyonu'ndaki arkadaşlar yararlansın' denildi. Araştırma Komisyonu üyeliği için başvurular başladı. Deprem Araştırma Komisyonu, 2021'deki raporu temel alacağı belirtildi.