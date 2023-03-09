Dev projeler afetlere hazır! Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu: Kuzey Marmara Otoyolu, Marmaray, Avrasya Tüneli...
Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş depremi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'da nisan ayı itibarıyla konteyner kent çalışmalarının tamamlanacağını söyledi. Bakan ayrıca, deprem sonrası bölgede yaşanan operatör sıkıntıları nedeniyle GSM şirketleri hakkında soruşturma başlatıldığını bir kez daha yineledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ayrıca Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli ve Marmaray gibi projelerde sismik izolatör kullanıldığını ve deprem anında bu yolların acil durum yolu olarak kullanılacağını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Adıyaman'da gerçekleştirilen AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
Depremin ilk saatlerinden itibaren diğer bakanlarla görev bölüşümü yaparak bölgeye geldiklerini ve acil durum eylem planlarına göre çalışmalara başladıklarını belirten Karaismailoğlu, tahminlerinin çok üzerinde hasar olması ve kışın en soğuk günlerinin yaşanması nedeniyle ilk haftanın zorlu geçtiğini söyledi.
Karaismailoğlu, Bakanlığının ülkenin her tarafına yayılmış 5 bin şantiyesinden iş makinesi ve ekiplerin de bölgeye geldiğini ifade ederek, yıkım çok fazla olmasına rağmen binlerce vatandaşı canlı kurtardıklarını dile getirdi.
Depremin ilk haftası hem iklim şartları hem de hasarın olağanüstü büyüklüğü karşısında bazı şeylerin eksik yapılmış olabileceğine işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Yunanistan büyüklüğünde bir coğrafyadan, 3 Hollanda büyüklüğünde alandan bahsediyoruz. Bunların hepsine aynı anda müdahale etmeye çalışıyorsunuz. Birisine müdahale ederken birisine müdahale etmemiş olabiliyorsunuz. Onun verdiği sıkıntı ve vicdani hassasiyet de vardı. Bir taraftan da vefat eden vatandaşlarımızın cenazelerini kaldırıyoruz. İlk bir hafta çok yoğun ve sıkıntılı süreç yaşadık. 'En gelişmiş ülkeler' denilen ülkelerde böyle bir olay olsa 1 ayda bu bölgelere müdahale edemezlerdi, ulaşamazlardı hatta. Biz ilk saatlerde burada işimizin başındaydık. Burada çalışma yaparken diğer depremi de karşıladık. Yılmadık, usanmadık, uyumadık, çok büyük özveriyle çalıştık."
"NORMAL HAYATA DÖNÜŞÜN İZLERİ GÖZÜKMEYE BAŞLADI"
Bölgede olayın büyüklüğüne karşın herkesin yapılması gerekenin çok daha fazlasını yaptığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Şimdi 1 ayı aşkın süre geçti. Burada artık normal hayata dönüşün izleri gözükmeye başladı. Mücadelemiz devam ediyor, buradan hiçbir zaman elimizi çekmeyeceğiz. Burada tek geri getiremeyeceğimiz kayıplarımız, onun dışında her şeyi eskisinden daha iyi hale getirip, buraları daha iyi inşa ve ihya etmeden buralardan ayrılmayacağız. Ondan da herkes müsterih olsun. Bundan sonra bize gereken sadece zaman." ifadelerini kullandı.
Karaismailoğlu, AA Editör Masası toplantısının Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'ndeki konteyner kentte gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Burası Adıyaman'ın batı kısmında. 1800 aileyi barındıracağımız bir alan. Burada yaşam başladı, 300 ailemizi misafir ediyoruz. Yarın 500'e çıkacak. 1 hafta içinde 1800 aileye kadar tamamlayacağız." dedi.
Bu şekilde Adıyaman'da 15 konteyner alanı oluşturduklarına işaret eden Karaismailoğlu, "Şehrin doğu kısmında 2 bin 400 konteynerlik alanımız var. Şehrin güney kısmında 2 bin 700 aileyi barındıracağımız prefabrik şehir kuruyoruz. Mart ayı sonu itibarıyla burada 10 bine yakın aileyi konteyner kentlerde misafir etmeye başlayacağız. Nisan ayında da bu konteyner işini tamamen bitirmiş olacağız ve vatandaşımıza kalıcı konutlara geçmek için ara formül olan geçici yaşam alanlarında rahat ettirmenin çözümlerini üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
"ÜÇÜNCÜ GÜNDEN İTİBAREN PROBLEMİ ÇÖZDÜK"
Depremin ilk günlerinde GSM hizmetlerinde yaşanan aksamalara da açıklık getiren Karaismailoğlu, şöyle konuştu: "Haberleşmede çok önemli aşamalar kaydettik. Deprem öncesinde buralarda şehir merkezlerinde haberleşmeyle ilgili önemli altyapılarımızı halletmiştik. Dünyanın en şiddetli depremini yaşadığınızda birtakım sorunlar arkasından geliyor. Bunlar ilerleme sağlamak istediğimiz konulardı. Baz istasyonlarının binalarda olması, elektriğin kesilmesi vesaire, bu konular neticesinde haberleşmede bazı sıkıntılar yaşadık. Burada aslında bizim baz istasyonlarında jeneratörlerimiz, UPS'lerimiz var, belirli süre sonra onlar da devreden çıkmaya başladı. Onun sıkıntılarını ilk günlerde yaşadık ama 3'üncü günden daha fazla mobil baz istasyonlarıyla problemi çözdük ama o aradaki eksiklikleri de iyi gördük. Onların da gerekli cezalarını, gerekli yaptırımlarını GSM şirketlerine yaptıracağız. Böyle olası durumda bunları yaşamamak için neler gerektiğine de bakacağız. Onların da bazı mazeretleri var. Bağımsız kule kurmak istediklerinde yaşadıkları zorluklar ve kamu binalarına baz istasyonu kurmakta yaşadıkları zorluklar var ama bunların hiçbiri mazeret değil. Bu ihtiyaçsa bu ihtiyacın her halükarda 7 gün 24 saat giderilmesi için ne gerekiyorsa bunu yapmak lazım."
"GEREKLİ CEZAİ MÜEYYİDELERİ UYGULAYACAĞIZ"
Bakan Karaismailoğlu, GSM firmalarının tedbir alıp almadığına yönelik soru üzerine de "Tedbir almadıklarını düşündüğümüz için onlara cezalar verdik. Ayrıca onlar hakkında incelemeler ve soruşturmalar başlattık. Gereği de bunların yapılacaktır. Bunları bugün yapmazsak, bu tür olası durumlarda bunları tekrar yaşayabiliriz. Bu GSM şirketlerinin kurmak istedikleri baz istasyonlarına ve kule kurmada yardımcı olmamız gerekiyor ama onların da yapması gereken çok şey var. Onu da yaptırmak bizim görevimiz, yaptıracağız, yapmıyorsa da gerekli cezai müeyyideleri uygulayacağız." dedi.
İletişim hizmetlerinde bölgedeki son duruma ilişkin bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "İlk 4 gün dışında burada 350 mobil araçla ihtiyaç olan haberleşme hizmeti sağlanmaya çalışıldı. Bu her geçen gün daha da arttı. Bireysel kuleler kurmaya, sabit baz istasyonlarını da yeniden kurmaya başladık. Şu an ihtiyacı karşılayan haberleşme hizmeti var burada. Bunun mobil değil, kalıcı olarak kurulması ve kapasitenin ciddi şekilde artırılması gerekir. Bütün çadır kentlere TÜRKSAT 5B üzerinden ücretsiz Wi-Fi hizmeti veriyoruz. Bakanlığımızın önemli hizmeti."
"KUZEY MARMARA OTOYOLU, AVRASYA TÜNELİ, MARMARAY AFETTE ACİL DURUM YOLU OLACAK"
Bakan Karaismailoğlu, deprem bölgesinde hava yoluyla 700 bine yakın, demir yoluyla 100 bine yakın, deniz yoluyla da 30 bine yakın vatandaşın taşındığını söyledi.
Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray afette acil durum yolu olacak. Avrasya Tüneli, Marmaray ve kara yolu projelerinde sismik izolatörler kullanıyoruz." dedi.
"İstanbul'da 100 kilometrenin üzerinde demir yolu yatırımımız var." diyen Bakan Karaismailoğlu, "Bunlar afette sığınak olacak, hatlarımız hizmete devam edecek." ifadesini kullandı.
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