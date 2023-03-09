Dev projeler afetlere hazır! Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu: Kuzey Marmara Otoyolu, Marmaray, Avrasya Tüneli...

Depremin ilk haftası hem iklim şartları hem de hasarın olağanüstü büyüklüğü karşısında bazı şeylerin eksik yapılmış olabileceğine işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Yunanistan büyüklüğünde bir coğrafyadan, 3 Hollanda büyüklüğünde alandan bahsediyoruz. Bunların hepsine aynı anda müdahale etmeye çalışıyorsunuz. Birisine müdahale ederken birisine müdahale etmemiş olabiliyorsunuz. Onun verdiği sıkıntı ve vicdani hassasiyet de vardı. Bir taraftan da vefat eden vatandaşlarımızın cenazelerini kaldırıyoruz. İlk bir hafta çok yoğun ve sıkıntılı süreç yaşadık. 'En gelişmiş ülkeler' denilen ülkelerde böyle bir olay olsa 1 ayda bu bölgelere müdahale edemezlerdi, ulaşamazlardı hatta. Biz ilk saatlerde burada işimizin başındaydık. Burada çalışma yaparken diğer depremi de karşıladık. Yılmadık, usanmadık, uyumadık, çok büyük özveriyle çalıştık."

"NORMAL HAYATA DÖNÜŞÜN İZLERİ GÖZÜKMEYE BAŞLADI"

Bölgede olayın büyüklüğüne karşın herkesin yapılması gerekenin çok daha fazlasını yaptığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Şimdi 1 ayı aşkın süre geçti. Burada artık normal hayata dönüşün izleri gözükmeye başladı. Mücadelemiz devam ediyor, buradan hiçbir zaman elimizi çekmeyeceğiz. Burada tek geri getiremeyeceğimiz kayıplarımız, onun dışında her şeyi eskisinden daha iyi hale getirip, buraları daha iyi inşa ve ihya etmeden buralardan ayrılmayacağız. Ondan da herkes müsterih olsun. Bundan sonra bize gereken sadece zaman." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, AA Editör Masası toplantısının Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'ndeki konteyner kentte gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Burası Adıyaman'ın batı kısmında. 1800 aileyi barındıracağımız bir alan. Burada yaşam başladı, 300 ailemizi misafir ediyoruz. Yarın 500'e çıkacak. 1 hafta içinde 1800 aileye kadar tamamlayacağız." dedi.

Bu şekilde Adıyaman'da 15 konteyner alanı oluşturduklarına işaret eden Karaismailoğlu, "Şehrin doğu kısmında 2 bin 400 konteynerlik alanımız var. Şehrin güney kısmında 2 bin 700 aileyi barındıracağımız prefabrik şehir kuruyoruz. Mart ayı sonu itibarıyla burada 10 bine yakın aileyi konteyner kentlerde misafir etmeye başlayacağız. Nisan ayında da bu konteyner işini tamamen bitirmiş olacağız ve vatandaşımıza kalıcı konutlara geçmek için ara formül olan geçici yaşam alanlarında rahat ettirmenin çözümlerini üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.