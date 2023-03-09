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6'lı koalisyonda 'HDP' gerilimi: İYİ Parti 'CHP Genel Başkanı olarak' CHP ise 'Cumhurbaşkanı adayı olarak görüşecek' dedi

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Giriş Tarihi: 09.03.2023 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
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6’lı koalisyonda ’HDP’ gerilimi: İYİ Parti ’CHP Genel Başkanı olarak’ CHP ise ’Cumhurbaşkanı adayı olarak görüşecek’ dedi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Meral Akşener, 3 Mart'ta 6'lı koalisyonu zehir zemberek sözlerle dağıtmış, 6 Mart'ta ise 'şartlı' şekilde geri dönmüştü. Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı sonrası ilk tebrik HDP kanadından gelmiş, Akşener'in 'hoca' olarak bahsettiği Mithat Sancar, "Görüşmeye bekliyoruz" demişti. İYİ Parti kanadı, ittifakın 'gizli' ortağının bu çıkışından rahatsız olmuş, İP Sözcüsü Kürşad Zorlu, "CHP Genel Başkanı olarak istediği partiyle görüşebilir" çıkışı yapmıştı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise bugün yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhurbaşkanı adayı olarak HDP ile görüşeceğini' ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi sonrası ilk tebrik 6'lı koalisyonun 'gizli' ortağı HDP'den gelmişti. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediklerini söyleyip davette bulunmuştu. 6'lı koalisyonu dağıtan ve 72 saat sonra geri dönen Meral Akşener, geçtiğimiz akşam katıldığı canlı yayında, HDP'li Sancar'dan 'hoca' olarak bahsedip CHP ile HDP'nin görüşmesine yeşil ışık yakmış ve "CHP, HDP ile görüşebilir ama bizim olduğumuz masaya getiremez." açıklamasında bulunmuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün yaptığı açıklamayla, Kılıçdaroğlu'nun yakın bir tarihte HDP'ye ziyaret gerçekleştireceğini ifade etmişti.

İYİ PARTİ İLE CHP ARASINDA 'HDP' KRİZİ: BİRBİRLERİYLE ÇELİŞEN AÇIKLAMALAR

Yaşananların gölgesinde bugün katıldığı yayında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhurbaşkanı adayı olarak değil CHP Genel Başkanı olarak HDP'yi ziyaret edeceğini' vurguladı. Zorlu açıklamasında, "Ortaklaştığımız hususlar dışında başka bir gündemimiz yoktur. CHP'nin ya da diğer partilerin başka partiyle görüşmesinde sorun yok." diye konuştu.

CHP BAŞKA İYİ PARTİ BAŞKA KONUŞUYOR: "CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU HDP İLE GÖRÜŞECEK"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün düzenlediği basın toplantısında, 'Kılıçdaroğlu HDP ile ne zaman görüşecek' sorusuna yanıt verdi. "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, tüm partiler ile görüşeceği takvim çerçevesinde HDP ile de görüşecek." diyerek İYİ Parti'yi yalanlayan Öztrak, "Gelişmiş demokrasilerde Cumhurbaşkanı ne vatandaşlar ne de meşru siyasi partiler arasında ayrım yapar. Bugüne kadar ne çektiysek ayrıştırıcı tavırlardan çektik" diyerek de göndermede bulundu.

HDP'Lİ İTTİFAK SORUSUNU GEÇİŞTİRDİ

HDP'nin ittifaka katılıp katılamayacağı sorusuna ise Öztrak, "Kusura bakamayın ama herhalde siz gündemi takip etmiyorsunuz. HDP'nin kendi ittifakı var" diyerek geçiştirdi.

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