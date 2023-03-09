6’lı koalisyonda ’HDP’ gerilimi: İYİ Parti ’CHP Genel Başkanı olarak’ CHP ise ’Cumhurbaşkanı adayı olarak görüşecek’ dedi

CHP BAŞKA İYİ PARTİ BAŞKA KONUŞUYOR: "CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU HDP İLE GÖRÜŞECEK"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün düzenlediği basın toplantısında, 'Kılıçdaroğlu HDP ile ne zaman görüşecek' sorusuna yanıt verdi. "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, tüm partiler ile görüşeceği takvim çerçevesinde HDP ile de görüşecek." diyerek İYİ Parti'yi yalanlayan Öztrak, "Gelişmiş demokrasilerde Cumhurbaşkanı ne vatandaşlar ne de meşru siyasi partiler arasında ayrım yapar. Bugüne kadar ne çektiysek ayrıştırıcı tavırlardan çektik" diyerek de göndermede bulundu.