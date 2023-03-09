Deprem provokatörlerine geçit yok! Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu: 651 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı

DOLANDIRICILIK YAPAN SİTE KAPATILDI

Öte yandan, depremzedelere yardımda bulunmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 81 internet sitesinin kapatılması sağlandı.

Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemler yapıldı.

"Deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdanı da donduruldu.