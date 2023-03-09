Deprem provokatörlerine geçit yok! Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu: 651 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından deprem sonrası sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan 1139 hesap yöneticisinden 651'i hakkında adli işlem başlatıldı. Diğer yandan "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdanı da donduruldu. İşte detaylar...
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşım yapan 1139 hesap yöneticisinden 651'i hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.
EGM'den yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor.
29 KİŞİ TUTUKLANDI
Depremlerin ardından toplumda korku ve panik yaratmak amacıyla sosyal medya platformlarından provokasyon yaptığı değerlendirilen 1139 hesap yöneticisinden 651'i hakkında adli işlem başlatıldı.
Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan 157 şüpheliden 29'u tutuklandı.
DOLANDIRICILIK YAPAN SİTE KAPATILDI
Öte yandan, depremzedelere yardımda bulunmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 81 internet sitesinin kapatılması sağlandı.
Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemler yapıldı.
"Deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdanı da donduruldu.
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