7. ortak tiyatroya dahil oldu! Meral Akşener'e mektup yazan Selahattin Demirtaş: "HDP sayesinde cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksın"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi sonrası ilk tebrik 6'lı koalisyonun 'gizli' ortağı HDP'den gelmişti. Mithat Sancar'ın "Kılıçdaroğlu'nu bekliyoruz" açıklamasına yorum yapan Meral Akşener, "HDP, CHP ile görüşebilir ama olduğumuz masaya gelemez" demişti. Akşener'in sözlerine birlikte kahvaltı yapma hayali kurduğu HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'tan mektuplu bir yanıt geldi. Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan Demirtaş, İYİ Parti liderine yazdığı açık mektupta, Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin desteğiyle seçileceğini ifade edip, "HDP'nin desteğiyle cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksın" restini çekti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı oldukları gerekçesiyle 6'lı koalisyondan ayrıldığını duyurmuştu. Akşener, düzenlediği basın toplantısında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a aday olmaları için çağrı yapmıştı. CHP'li iki belediye başkanı da Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıp, aday olmayacaklarını ilan etmişti. İYİ Parti kanadı yaşananlar üzerine seçime kendi adaylarıyla gireceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.
Akşener'in ayrıldığı 5'li koalisyon, geride kalan gün yaşananların gölgesinde Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir görüşme yapacağını duyurmuş ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan edeceklerini ifade etmişti.
Yavaş ile İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan aldıkları talimatla, bugün İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek Akşener ile görüşmüştü. Bu görüşme sonrasında İYİ Parti kanadından masaya dönüş için, "Yavaş ve İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı olsunlar" şartını koşmuştu.
Bu talebin CHP tarafından kabul edildiği ifade edildi ve Akşener büyük bir tiyatroyla ayrıldığı masaya geri dönmüş oldu.
İLK TEBRİK 7. ORTAK HDP'DEN GELDİ
Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi sonrası ilk tebrik 6'lı koalisyonun 'gizli' ortağı HDP'den gelmişti. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun diyeyim ve ekleyeyim, kendisini bizlerle görüşmeye bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Sancar'a jet hızında yanıt verip, HDP'yi bu kampanya süreci başlamadan ya da kampanya sürecinde bir ziyaret etmek olasıdır" diye konuşmuştu.
AKŞENER HDP'YE KAPIYI KAPATTI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'da HDP'nin olmadığını ve HDP'yle bakanlık gibi alışveriş olması mümkün olmadığını savundu. Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın ise, "HDP'nin talep edeceği şeyler özgürlüktür refahtır. Bakanlık da talep edebilir. Sayın Kılıçdaroğlu karar verecektir" ifadelerini kullandı.
Yaşananlar sonrasında bugün HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Akşener'e mektup yazdı.
DEMİRTAŞ'TAN AKŞENER'E AÇIK MEKTUP
Cezaeevinde bulunan Demirtaş, mektubu HDP seçmeni kimliğiyle kaleme aldığını ifade ederek şöyle dedi:
"Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Millet İttifakındaki partilerin genel başkanları ve iki belediye başkanı olarak tarihi bir dönemde zorlu bir görev üstlendiniz. Öncelikle hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum. İzleyebildiğim kadarıyla, Sayın Kılıçdaroğlu ile sizin dışınızdaki partilerin genel başkanları, HDP seçmeni dahil tüm seçmenleri demokratik dönüşüm umudu etrafında buluşturmak istiyorlar. 'Hayır, biz de HDP seçmeninin oyuna ve desteğine talibiz; ama HDP'yi kurumsal olarak muhatap almaya karşıyız.' diyorsanız hemen belirtmeliyim ki, tıpkı diğer partilerin seçmenlerinin yaptığı gibi ben de siyasi haklarımı koruma görevi ve sorumluluğunu HDP'ye vermiş bulunuyorum. Dolayısıyla çok güvendiğim HDP yönetiminin kararı hangi yönde olursa benim de oy tercihim aynı yönde olacak, doğal olarak.
Partimiz HDP, aynen İYİ Parti gibi meşruiyetini halktan almıştır. Üstelik, halk HDP'ye partinizden daha fazla ilgi göstererek HDP'yi Türkiye'nin üçüncü partisi yapmıştır. Zaten Meclis sıralarında HDP ile yan yana olup komisyonlarda da aynı masada oturuyorsunuz. Ayrıca zaman zaman Meclisimizi, HDP Milletvekili Sayın Nimetullah Erdoğmuş yönettiğinden, Meclis'teki varlığımızı da biliyorsunuzdur."
"HDP'NİN MÜZAKERE YAPMASININ NE SAKINCASI OLABİLİR"
Akşener, "Sayın Genel Başkan, bu tarihi seçim öncesinde toplumun büyük bölümü 'birleşe birleşe kazanacağız' sloganlarıyla umudu büyütmeye çalışırken sizin, partimiz HDP'ye dönük bazı açıklama ve yaklaşımlarınızın bu amaca uygun olmadığını düşünüyorum. HDP'li bir seçmen olarak sizi daha iyi anlayabilmek için bazı konuların netleşmesinde büyük yarar görüyorum.
"HDP SAYESİNDE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLACAKSIN"
Siz Millet İttifakının bir parçası olarak kendi ittifakınızdaki partilerle bile kıran kırana bir müzakere yürüttünüz. Size hak olan müzakere siyaseti, HDP için neden bir hak değil? HDP seçmenini ikinci sınıf yurttaş, iradesiz vatandaş olarak görmediğinizden eminim. O halde HDP'nin, oy vereceği Cumhurbaşkanı adayı ile müzakere yapmasının nasıl bir sakıncası olabilir?
Kaldı ki HDP'nin defalarca açıkladığı gibi müzakere başlıkları da Eylül 2021'de HDP'nin ilan ettiği 11 maddelik tutum belgesidir, öyle gizli kapaklı şeyler de değil. HDP destek kararı alırsa Sayın Kılıçdaroğlu çok yüksek olasılıkla Cumhurbaşkanı olacak ve siz de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaksınız. Ayrıca partiniz birkaç bakanlık görevi üstlenecek"
"BENİ NASIL İKNA EDECEKSİN"
Demirtaş, mektubunda "Beni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz" diyerek Akşener'e sorular yöneltti.
AKŞENER İLE DEMİRTAŞ'IN KAHVALTI PLANI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Selahattin Demirtaş'ın "Başak ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar, kahvaltıya geldik" ifadelerine yanıt vermiş, "Güneydoğu'da şöyle bir gelenek var: Kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız" diyerek bu teklife yeşil ışık yakmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 18 yaşından büyüklere başvuru ekranı açık! Tüm ödemeler başladı, hepsi güncellendi! Doğal gaz, elektrik, aile destek programı, evde bakım maaşı!
- Jandarma astsubay ve subay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Jandarma astsubay alım tarihleri açıklandı mı?
- POMEM başvuru şartları neler? 29.dönem POMEM mülakat sonuçları BUGÜN açıklanır mı?
- En ucuz ürünler peş peşe geldi! TMO son dakika duyurdu, indirime doymuyor! Ne ararsan o var! Pirinç, ayçiçek yağı, deterjan, un...
- SGK'dan son dakika EYT duyurusu! Emekli Sandığı, BAĞ-KUR Kesinleşti! 3 yıldan az hizmeti bulunanlar...
- TOKİ BAŞVURU İADE EKRANI 2023 | TOKİ 500 TL para iadesi nereden, nasıl alınır?
- YKS 2. dönem konuları sınava dahil mi? 2023 YKS TYT- AYT- YDT konuları ve soru dağılımı nasıl olacak? 12. SINIF 2.DÖNEM MÜFREDATI...
- Cerrahpaşa Hastanesi taşındı mı, nereye taşınacak? Çapa ve Cerrahpaşa yeni yeri belli oldu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika!
- Emekliye mart-nisan promosyon kıyağı! 5.500, 7.500, 10.000 TL maaş alanlara: Net 8.500 TL'lik ödeme bayram ettirecek!
- Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Kamu çerçeve protokolü 2023 son dakika! Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü anlaşması ne zaman imzalanacak?
- Gram-çeyrek-tam-yarım altını olanlar dikkat! Uzman isim o tarihe dikkat çekti! Fiyatlarda tam sular duruldu derken...