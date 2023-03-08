7. ortak tiyatroya dahil oldu! Meral Akşener'e mektup yazan Selahattin Demirtaş: "HDP sayesinde cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksın"

"HDP SAYESİNDE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLACAKSIN"

Siz Millet İttifakının bir parçası olarak kendi ittifakınızdaki partilerle bile kıran kırana bir müzakere yürüttünüz. Size hak olan müzakere siyaseti, HDP için neden bir hak değil? HDP seçmenini ikinci sınıf yurttaş, iradesiz vatandaş olarak görmediğinizden eminim. O halde HDP'nin, oy vereceği Cumhurbaşkanı adayı ile müzakere yapmasının nasıl bir sakıncası olabilir?

Kaldı ki HDP'nin defalarca açıkladığı gibi müzakere başlıkları da Eylül 2021'de HDP'nin ilan ettiği 11 maddelik tutum belgesidir, öyle gizli kapaklı şeyler de değil. HDP destek kararı alırsa Sayın Kılıçdaroğlu çok yüksek olasılıkla Cumhurbaşkanı olacak ve siz de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaksınız. Ayrıca partiniz birkaç bakanlık görevi üstlenecek"

"BENİ NASIL İKNA EDECEKSİN"

Demirtaş, mektubunda "Beni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz" diyerek Akşener'e sorular yöneltti.