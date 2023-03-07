CHP yandaşı Merdan Yanardağ: Kılıçdaroğlu seçilirse Türkiye cennet falan olmayacak sorunlar devam edecek
CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendirdiği konuşmasında, "Kılıçdaroğlu seçilirse Türkiye cennet falan olmayacak, hayat bayram da olmayacak Türkiye’nin sorunları devam edecek" ifadelerini kullandı. 20 senedir millet iradesiyle iktidarda olan AK Parti'yi 'dinci, gerici, faşizan bir diktatörlük' olarak tanımlayan Yanardağ, "Türkiye normale dönecek, totaliter rejim tehdidini yenilgiye uğratmış olacak." dedi. Meral Akşener'in masadan ayrılması sonrasında oldukça sert ifadeler kullanan Yanardağ, İYİ Parti'nin koalisyona dönüşüne ilişkin ise, "Akşener dönmekle iyi yaptı" diye konuştu.
Büyük bir krize dönüşen 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı geride kalan gün ilan edildi. Geçtiğimiz cuma günü Meral Akşener'in "Kumar ve noter masasında olmam" diyerek dağıttığı koalisyon, dün 'şartlı' şekilde yeniden bir araya geldi. Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması" şartıyla kabul etti.
ADAY İLAN EDİLDİ AKŞENER'İN SURATI ASILDI
Bu talep koalisyon tarafından da kabul görünce, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilan edildi, Akşener'in yüzündeki ifade ise gündem oldu. Akşener'in asık suratı masaya dönmesine rağmen alınan karardan memnun olmadığını bir kez daha gösterirken liderlerle yemeğe oturmadan terketmesi de krizin boyutunu gösterdi.
CHP YANDAŞI MERDAN YANARDAĞ: "KILIÇDAROĞLU SEÇİLİRSE TÜRKİYE CENNET FALAN OLMAYACAK SORUNLAR DEVAM EDECEK"
CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendirdiği konuşmasında, "Kılıçdaroğlu seçilirse Türkiye cennet falan olmayacak, hayat bayram da olmayacak Türkiye'nin sorunları devam edecek" ifadelerini kullandı. 20 senedir millet iradesiyle iktidarda olan AK Parti'yi 'dinci, gerici, faşizan bir diktatörlük' olarak tanımlayan Yanardağ, "Türkiye normale dönecek, totaliter rejim tehdidini yenilgiye uğratmış olacak." dedi.
2 GÜN ÖNCE YERİN DİBİNE SOKTUĞU AKŞENER'İ ÖVDÜ: "DÖNMEKLE İYİ YAPTI"
Meral Akşener'in masadan ayrılması sonrasında oldukça sert ifadeler kullanan Yanardağ, İYİ Parti'nin yeniden masaya dönmesine ilişkin ise, "Akşener dönmekle iyi yaptı" diye konuştu.
Yanardağ, Akşener'in 'Yavaş-İmamoğlu' şartına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Beşli Çete operasyonu sürüyor.. Kulislerde M. Yavaş ve E. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcılıklarına getirilmesi konuşuluyor. Büyük hata olur. Bu, daha baştan Kılıçdaroğlu'nun elini kolunu bağlamak, ikisi sayesinde seçilmiş bir kişi görüntüsünü vermek ve kuşatmak demektir." ifadelerini kullanmıştı.
"AKŞENER DÖNMESE BARAJ ALTINDA KALACAKTI"
Yanardağ'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamalar ise şöyle:
"Çok sert eleştirmiştik Meral Akşener ve İYİ Parti'yi, fazla yüklendiniz dediler evet yaptık. Ben söylediğim her şeyin arkasındayım. Eğer milletin tepkisini harekete geçirememiş olsaydık o masa çoktan dağılmıştı. Akşener dönmekle iyi yaptı, buna karşı çıkmıyoruz. Bizi eleştirenler büyük cehalet içerisinde.
Millet buna bir tepki gösterdi. Eşyayı ismiyle çağırmak, olayı doğrularıyla yansıtmak gazetecilik görevidir. Biz hiçbir partiye mensup değiliz. Meral Akşener ve İYİ Parti milletin tepkisi, partideki çözülme, partisinin baraj altında kalma ihtimaline karşı geri döndü. Biz gerçeklerden yanayız.
AK PARTİ İKTİDARINA SKANDAL SÖZLER
Büyük bir krizi aştı Türkiye. Çok uzun süredir umut krizi içerisindeyiz. Kötülük sıradanlaştı, örgütlendi ve iktidara taşındı. Hoyratlık, bilgisizlik, rüküşlük revaçta oldu. Küfür ve hakaret temel hitap biçimi haline geldi.
Ülke ortak değerlerini kaybediyor. 128 milyar dolar nerede diyorsunuz ezan susmaz diyor 164 kez imar affı çıkardınız 8'i AK Parti döneminde deprem için önlem almadınız diyor sen tekbiri hedef aldın diyorlar. Böyle bir ülke haline geldik.
"CUMHURİYETÇİ GELENEK KIRILMAK İSTENDİ"
Kılıçdaroğlu seçilirse Türkiye cennet falan olmayacak, hayat bayram da olmayacak Türkiye'nin sorunları devam edecek ama Türkiye normallerine dönecek. Kültür edebiyat spor tartışacağız yine sorunlarımız olacak ama Türkiye yakın ve vahim dinci, gerici, faşizan bir diktatörlük, totaliter rejim tehdidini yenilgiye uğratmış olacak.
Dün geceye kadar Türkiye'nin cumhuriyetçi geleneği, CHP çizgisi bir daha geri dönüşü olmamak üzere kırılmak istendi. Dün gece bu önlendi."
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