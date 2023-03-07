CHP yandaşı Merdan Yanardağ: Kılıçdaroğlu seçilirse Türkiye cennet falan olmayacak sorunlar devam edecek

"AKŞENER DÖNMESE BARAJ ALTINDA KALACAKTI"

Yanardağ'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamalar ise şöyle:

"Çok sert eleştirmiştik Meral Akşener ve İYİ Parti'yi, fazla yüklendiniz dediler evet yaptık. Ben söylediğim her şeyin arkasındayım. Eğer milletin tepkisini harekete geçirememiş olsaydık o masa çoktan dağılmıştı. Akşener dönmekle iyi yaptı, buna karşı çıkmıyoruz. Bizi eleştirenler büyük cehalet içerisinde.

Millet buna bir tepki gösterdi. Eşyayı ismiyle çağırmak, olayı doğrularıyla yansıtmak gazetecilik görevidir. Biz hiçbir partiye mensup değiliz. Meral Akşener ve İYİ Parti milletin tepkisi, partideki çözülme, partisinin baraj altında kalma ihtimaline karşı geri döndü. Biz gerçeklerden yanayız.