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Kahramanmaraş'tan acı haber! Albay Oğuzhan Adalıoğlu şehit oldu

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Giriş Tarihi: 08.03.2023 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023
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Kahramanmaraş’tan acı haber! Albay Oğuzhan Adalıoğlu şehit oldu

Kahramanmaraş'ta helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada, pervanenin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun (50), Eskişehir'de yaşayan ailesine şehadet haberi verildi. Şehidin, Gündoğdu Mahallesi Filizer Sokak'ta babası Bekir Adalıoğlu ve annesi Lütfiye Adalıoğlu'nun yaşadığı eve gelen askeri yetkililer, şehadet haberini iletti. Adalıoğlu ailesinin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Kahramanmaraş'ta kalkış için yönlendirdiği helikopterin pervanesinin çarpması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun (50) şehit haberi memleketi Eskişehir'deki baba ocağına ulaştı.

Esas görev yeri Ankara Jandarma Havacılık Daire Başkanlığı olan, deprem nedeniyle Kahramanmaraş'ta görevlendirilen Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, kalkış esnasında yönlendirdiği helikopterin pervanesinin çarpması sonucu şehit oldu. 2 çocuk babası Adalıoğlu'nun şehit haberi memleketi Eskişehir'deki baba evine ulaştı. Şehit Adalıoğlu'nun ailesinin Eskişehir Gündoğdu Mahallesi Filizer Sokak'taki evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin haberi, babası Bekir ve annesi Lütfiye Adalıoğlu'na Vali Yardımcısı Ali Çetin ve İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy tarafından verildi.



İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU PAYLAŞTI

Şehit Oğuzhan Adalıoğlu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman soylu şu ifadeleri kullandı:

"Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım; Kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu Şehit düşmüştür. Ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, Kahraman Şehidimizin, makamını âlî eylesin, ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin."

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