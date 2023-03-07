CHP’li yazarların hedefindeki isim Akşener: Resmen intihar etti

"BİRİNİN YÜZÜ SİMSİYAH DİĞERİNİN SİYAHA ÇALIYORDU"

"Liderler açıklamasını izlemişinizdir. İki kişinin yüzü asıktı. Birinin simsiyahtı ötekinin siyaha çalandı. Yüzü simsiyah olan Akşener'di… Yüzü siyaha çalan Babacan'dı…" diyen Tezkan şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

Akşener yüzde bir oyu olduğu bile meçhul olan, miting yaptığına tanık olmadığımız DP Genel Başkanı Uysal ile eşit şartlarda olacak. Seçimi kazanırlarsa; yüzde 0,5'lik hadi 1'lik diyelim DP ile gece gündüz çalışarak büyüttüğü partisi iktidarı eşit şartlarda bölüşecekler. Saadet Partisi'nin durumu DP ile aynı…Gelecek Partisi'nin de… Davutoğlu'nun miting yaptığını gördünüz mü? Kitleleri heyecana getirdiğini, peşinden sürüklediğine tanık oldunuz mu? Ben görmedim. Ama o da Akşener ile aynı şartlarda olacaklar! Bu sebeple Akşener kaybetti, Davutoğlu kazandı dedim.