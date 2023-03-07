Meral Akşener’in yüzü neden asıktı? 6’lı koalisyon toplantısında neler yaşandı? CHP yandaşı gazeteciler peş peşe dökülüyor

'ZORLU' GEÇTİ

Diğer yandan, Saadet Partisi'ndeki Millet İttifakı toplantısı için saat 14'e randevu verilmişti. Akşener cephesindeki yumuşamadan ötürü toplantı saat 15'e ötelendi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener bir otelde buluştu ve görüştü. İttifakın kimi ortakları, "Bizler neden yokuz?" diye homurdanmadı değil. Ancak yatıştırıldı. Bu görüşmeden sonra Akşener, masaya döndü. Saat 16'da salona girdiğinde yüzler gergindi.

Çünkü Akşener'in sözcüsü Prof. Kürşat Zorlu'nun gazetecilere yaptığı açıklamadaki "Belediye başkanlarımız genel başkanımızı ziyaret etmiştir. Bu ziyaretleri sırasında 13. cumhurbaşkanının yetkili, icracı yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir" ifadeleri Gelecek, DEVA ve Demokrat liderlerini çok kızdırmıştı. Üç lider "Altılı Masanın karar vereceği konuda açıklama yapması doğru değildir" dedi.

Üç lider belediye başkanların cumhurbaşkanı yardımcısı olarak yönetime katılmaları formülünü partileriyle görüşmeleri gerektiğini söyledi. Mola verildi ve üç parti divanlarını topladı. DEVA'nın divanı yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

En şiddetli itiraz DEVA'dan geldi.