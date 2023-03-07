Meral Akşener'in yüzü neden asıktı? 6'lı koalisyon toplantısında neler yaşandı? CHP yandaşı gazeteciler peş peşe dökülüyor
6'lı koalisyon masasında son 1 haftadır yaşanan kaos CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasıyla son buldu. Masadan kalkan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş formülü ile yeniden masaya otururken; dün Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı sıradaki yüz ifadesi dikkat çekmişti. CHP yandaşı muhalif gazetecilerden İsmail Saymaz koalisyon masasınada yaşananları ve Akşener'in yüzünün asık olmasının nedenini yazdı. CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş da dünkü toplantıda masada yine kriz yaşandığını söylerken, Akşener'in Ali Babacan'a sinirlenerek odayı terk etmek üzereyken Ahmet Davutoğlu tarafından durdurulduğunu söyledi.
6'lı koalisyonda geçtiğimiz hafta başlayan kriz, adaylık tiyatrosuna dönüştü. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak masadan kalkmasının ardından yaşanan süreç çok konuşuldu. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması sonrası Saadet Partisi Genel Merkezi'inde verilen yemeğe katılmadı. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkladığı sırada Akşener'in yüzünün asık olması da dikkat çeken bir diğer unsur olarak ön plana çıktı.
ESKİ CHP'Lİ VEKİL YAZDI: BABACAN'A KIZDI KALKTI DAVUTOĞLU İKNA ETTİ
Eski CHP'li vekil gazeteci Barış Yarkadaş da dünkü toplantıda yaşanan krizle ilgili paylaşımlarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden Akşener'in masayı bir kez daha terk etmek istediğini yazan Yarkadaş, "Partisinin barajın altında kalacağını görünce masaya dönüyor; toplantıda yine masayı terk ediyor. Akşener, Babacan'a sinirlenip çıkarken, Davutoğlu engelleyip salondaki mescitte 15 dk konuşuyor. Akşener geri dönüyor. Ne yapmak istediğini anlayan var mı?" ifadelerini kullandı.
İşte Yarkadaş'ın paylaşımları
Akşener'i anlayamıyorum. Partisinin barajın altında kalacağını görünce masaya dönüyor; toplantıda yine masayı terk ediyor. Akşener, Babacan'a sinirlenip çıkarken, Davutoğlu engelleyip salondaki mescitte 15 dk konuşuyor. Akşener geri dönüyor. Ne yapmak istediğini anlayan var mı?
Davutoğlu'nun müdahalesi ile yeniden masaya oturan Akşener, ortak vekil listesine dahil olmayacağını ve kendi listesiyle gireceğini beyan ediyor. Bir sorun yok; kendi tercihidir. Ancak yarattığı kriz muhalefete çok zarar verdi. Siyaset konuşulamaz hale geldi. Çok yazık etti.
Akşener'in dün yarattığı krizi Davutoğlu 12. Maddeyi bizzat kaleme alarak çözüyor. Bir formül de bakanlık sayılarının artırılması. Davutoğlu ve Babacan'ın ilk hedefi mecliste grup kurmak. Umarım bu süreci de kazasız belasız atlatırlar.
Dün Saadet Partisi'nin ardından CHP Genel Merkezi'nin önüne gittim. Onlarca insanla sohbet ettim. Bu halkın umudunu kıranlar, emin olun ki; sokağa çıkacak yüz bulamaz. Herkes her şeyin farkında. Kimse kendini vazgeçilmez sanmasın. Kimse kendisini Kafdağı'nda görmesin.
YÜZÜ NEDEN ASIKTI?
CHP yandaşı muhalif gazetecilerden İsmail Saymaz da, Akşener'in yüzünün neden asık olduğu ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Koalisyon masasında dün de bir kavga yaşandığını dile getiren Saymaz, "Altılı Masa'nın dünkü barışma toplantısında gerginlik çıktı ve beklenmedik şekilde sesler yükseldi." dedi.
İşte Saymaz'ın yazısından masada yaşananlar
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, dün partisinin genel merkez binası önünde Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını açıklarken, bütün gözler Meral Akşener'deydi.
Akşener'in suratı asıktı.
Yüzünden düşen bin parçaydı.
Somurtuyordu.
Zaten açıklamadan sonra başkanlar yemeğe geçerken, Akşener katılmayıp ayrıldı. İyi Partililere sorsanız yorgun ve uykusuzdu, bu yüzden gitmişti.
Halbuki Altılı Masa'nın dünkü barışma toplantısında gerginlik çıktı ve beklenmedik şekilde sesler yükseldi. Az kalsın masa yine dağılacaktı. Ve üstelik 36 saatlik olağanüstü bir çaba tuzla buz olabilirdi.
ÖZEL VE TÜRKKAN DEVREYE GİRDİ
Akşener, 2 Mart günü "Ortak cumhurbaşkanı adayımızda ortak anlayışa ulaşmış bulunuyoruz" cümlesinin yazılı olduğu bildiriyi imzaladıktan bir gün sonra Altılı Masa'yı silkeleyerek, koltuğundan kalkmıştı.
CHP sarsıntının geçmesini bekledi.
İlk temas 4 Mart'ta kuruldu.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, çözüm yolu aradı.
BÜLENT TEZCAN FORMÜLÜ
Özel, CHP'li avukat milletvekili Bülent Tezcan'ın geliştirdiği formülü masaya getirdi. Bu formüle göre Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın halkta oluşturduğu sempatiyi desteğe dönüştürmek için iki başkana cumhurbaşkanı yardımcılığı makamı verilebilirdi.
Tezcan'ın formülü 20 gün önce CHP'nin grup başkanvekilleri tarafından olgunlaştırıldı. Bir kriz halinde 'B' planı olarak değerlendirilecekti. Kriz, beklenilenden önce patlayınca raftan indirildi ve Özel tarafından Türkkan'a açıldı.
Formül Kılıçdaroğlu'na anlatıldı.
CHP lideri sıcak baktı.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN GECE ZİYARETİ
Bu gelişme üzerine İstanbul'dan çağrılan İmamoğlu ve Yavaş, 6 Mart'ta sabah saat 1'de Akşener'e gizli bir ziyarette bulunarak, formülü sundu. Akşener yumuşadı.
Gece boyunca telefonlar susmadı.
Babacan, Kılıçdaroğlu'nu...
Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nu...
Davutoğlu da Akşener ve Kılıçdaroğlu'nu aradı.
Kılıçdaroğlu, öğle saatinde Akşener'e telefon açarak, kandilini kutladı ve iki başkanın kendisine ziyarette bulunacağını bildirdi. Birkaç saat sonra İmamoğlu ve Yavaş, Akşener'i İYİ Parti'de ziyaret etti. Akşener, "Tamam" dedi.
'ZORLU' GEÇTİ
Diğer yandan, Saadet Partisi'ndeki Millet İttifakı toplantısı için saat 14'e randevu verilmişti. Akşener cephesindeki yumuşamadan ötürü toplantı saat 15'e ötelendi.
Kılıçdaroğlu ve Akşener bir otelde buluştu ve görüştü. İttifakın kimi ortakları, "Bizler neden yokuz?" diye homurdanmadı değil. Ancak yatıştırıldı. Bu görüşmeden sonra Akşener, masaya döndü. Saat 16'da salona girdiğinde yüzler gergindi.
Çünkü Akşener'in sözcüsü Prof. Kürşat Zorlu'nun gazetecilere yaptığı açıklamadaki "Belediye başkanlarımız genel başkanımızı ziyaret etmiştir. Bu ziyaretleri sırasında 13. cumhurbaşkanının yetkili, icracı yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir" ifadeleri Gelecek, DEVA ve Demokrat liderlerini çok kızdırmıştı. Üç lider "Altılı Masanın karar vereceği konuda açıklama yapması doğru değildir" dedi.
Üç lider belediye başkanların cumhurbaşkanı yardımcısı olarak yönetime katılmaları formülünü partileriyle görüşmeleri gerektiğini söyledi. Mola verildi ve üç parti divanlarını topladı. DEVA'nın divanı yaklaşık bir buçuk saat sürdü.
En şiddetli itiraz DEVA'dan geldi.
AKŞENER 'YETER' DİYE BAĞIRDI
Babacan ve Akşener arasında gerginlik çıktı. Akşener, "Ben bu şartla masaya geldim, istiyorsanız kalkayım" dedi.
Sesler yükseldi.
İyi Parti lideri "Yeter" diye bağırdı.
Araya Davutoğlu girdi.
Sesler salonun dışına taşınca Akşener'in arabası bile hazırlandı.
Neyse ki anlaşma sağlandı ve Davutoğlu, tartışmalı 12. maddeyi kaleme alıp metne geçirdi.
KILIÇDAROĞLU, İSTEDİĞİNİN FAZLASINI ALDI
Dört saat süren toplantıdan sonra Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. Kılıçdaroğlu, 12 maddelik bir taahhütname okudu. Akşener'in arzusuna 12. ve son maddede yer verildi.
Bu madde şöyle:
"İstanbul ve Ankara belediye başkanları sayın cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle cumhurbaşkan yardımcısı olarak atanacaktır."
Bu madde Akşener'in arzusunu tam olarak karşılıyor mu, emin değilim. Çünkü İmamoğlu ve Yavaş, diğer beş parti liderleri gibi seçimden sonra ve geniş yetkilerle değil, cumhurbaşkanın belirlediği tarih ve sınırlı yetkilerle görevlendirilecek.
Bu 12 maddenin tümünde Kılıçdaroğlu ve dört liderin istekleri gerçekleşti. Liderlerin cumhurbaşkanı yardımcısı olması, cumhurbaşkanının yetkilerini liderlerle uzlaşı içinde kullanması, her partiye otomatik olarak bir ve kazandıkları oy nispetinde artan miktarda bakanlık verilmesi gibi.
'Geçiş Sürecinin Yol Haritası' adı verilen iktidar tasarımı, İyi Parti itiraz ettiği için açıklanmamıştı. Akşener, masaya döndükten sonra bu maddelere "Evet" demiş oldu.
Ve dahası Kılıçdaroğlu'nun güçlendirilmiş parlementer sisteme geçiş sürecinin tamamlandığı güne kadar partisinin başında kalması karar altına alındı. Bu hem Kılıçdaroğlu'nun, hem de diğer liderlerin partili cumhurbaşkanlığına yönelik eleştirileriyle çelişiyor.
Her neyse...
Altılı Masa dağılmadıysa muhalif yurttaşların 'Birleşin' çağrısı çok etkili oldu. Akşener'i hiddetle kalktığı masaya oturtan, halkın tepkisiydi. Millet İttifakı, bu kez bizzat millet tarafından kuruldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1-2-3 çocuklu ailelere para yardımı! 1 ila 12. sınıf arası tüm öğrencileri kapsıyor! 3.100-4.855 TL destek için bunu muhakkak yapın!
- NAKİT OLARAK HESAPLARA YATACAK! Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Mart ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatar?
- SSK, Bağ-Kur, 4A, EYT'linin maaş takvimi netleşti! O tarihte yapılacak, tahsis nosuna göre listelendi! 5500, 6000, 6250 TL alanlar...
- TEV Deprem BURSU BAŞVURU FORMU 2023 | Başvuru için son şans! Şartları neler, ne zaman açıklanacak? Depremzede burs ödemeleri ne kadar, kaç TL?
- Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil olacak mı? Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak?
- Bu kodlar hayat kurtarır! Cep telefonu #33'ü tuşladığınız an aktif oluyor! Tek tuşla aktif edebilirsiniz!
- Damarları yağlara zırh yapıyor! Yiyenlerin içi dışı tertemiz oluyor! Canan Karatay'dan ezber bozan açıklaması
- 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? EGM Polislik başvuruları nereden, nasıl yapılır 2023?
- Net 11.600 TL ödeme! EYT’linin başı Nisan’da dönüyor! Peş peşe duyuruldu: Banka banka promosyon listesi…
- 300 bin geçici işçiye kadro müjdesi geldi! Bakan açıkladı, bugün Meclis'e geliyor! 6 ay ve daha uzun çalışan...
- İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla kura çekim tarihi! İstanbul TOKİ İSİM LİSTESİ!
- 4A,4B,4C emeklileri kapsıyor! SGK hizmet dökümünüzde 'S,Ş,K' harfleri varsa durum vahim! Hemen e-Devlet'e bakın