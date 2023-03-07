İngiliz Reuters’ın muhalefeti toplama telaşı! HDP ve İYİ Partili sistem için harekete geçtiler

İYİ PARTİ MASADAN KALKAR KORKUSU

Masa yetkilisi, "HDP desteği son derece kritik" derken milliyetçi tabandan gelecek desteği ise baltalayabileceğine dikkat çekti.

İsmi açıklanmayan başka bir koalisyon üyesi ise HDP'nin vereceği desteğe ilişkin, "Burada çok ince bir dengenin bulunması gerekiyor. Aksi takdirde ödenmesi gereken bir bedel olabilir" dedi.

Reuters'ın bu habere masayı bir arada tutmak için İngiliz merkezli medyanın verdiği çabayı gözler önüne koydu.

DEMİRTAŞ VE PERVİN BULDAN DA DESTEK VERDİ

Terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş da "Sayın Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun diyoruz. Kendisini HDP'ye de bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Bir açıklama da HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'dan geldi. Pervin Buldan, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutluyorum.Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı aday çıkarma politikamızı gelişmelere göre bir kez daha değerlendireceğiz." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na destek mesajı verdi.