İngiliz Reuters'ın muhalefeti toplama telaşı! HDP ve İYİ Partili sistem için harekete geçtiler
HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Meral Akşener'in, CHP liderinin adaylığına karşı çıkarak masayı dağıtması ve 72 saat sonra geri dönmesi sonrası HDP kanadı da Kılıçdaroğlu'na desteğini bildirdi. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'ın, "Kendisini bizimle görüşmeye bekliyoruz" çıkışı sonrası İngiliz Reuters, muhalefetin toplama derdine düştü. Reuters, Sancar'ın bu söylemi erken yaptığına dikkat çekerken muhalefetin seçimi kazanması için HDP'nin desteğini ihtiyacı olduğunu da öne çıkardı.
Büyük bir krize dönüşen 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı bugün ilan edildi. Geçtiğimiz cuma günü Meral Akşener'in "Kumar ve noter masasında olmam" diyerek dağıttığı koalisyon, bugün 'şartlı' şekilde yeniden bir araya geldi. Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması" şartıyla kabul etti.
ADAY İLAN EDİLDİ AKŞENER'İN SURATI ASILDI
Bu talep koalisyon tarafından da kabul görünce, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilan edildi, Akşener'in yüzündeki ifade ise gündem oldu. Akşener'in asık suratı masaya dönmesine rağmen alınan karardan memnun olmadığını bir kez daha gösterirken liderlerle yemeğe oturmadan terketmesi de krizin boyutunu gösterdi.
Bu yaşananların ardından 6'lı koalisyonun gölge ortağı HDP'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
7.ORTAKTAN KILIÇDAROĞLU'NA TEBRİK: "DESTEKLEMEYE HAZIRIZ"
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'nun adalığının ilan edilmesi ile birlikte tebrik ve destek açıklaması yaptı.
Sancar, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisini genel merkezimize bekliyoruz. Desteklemeye açığız. Aday çıkarmak yerine muhalefetin adayını destekleyebiliriz. Kılıçdaroğlu HDP ve ittifak güçlerimizle görüşmeli" ifadelerini kullandı.
İNGİLİZ REUTERS MASAYI DİRİ TUTMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ!
İYİ Parti tabanından gelecek tepkiyi önlemek adına İngiliz Retuters operasyona başladı.
Üst düzey masa yetkilisiyle görüşen İngiliz Reuters, Mithat Sancar'ın bu söylemi erken yaptığına dikkat çekerken muhalefetin seçimi kazanması için HDP'nin desteğini ihtiyacı olduğunu da öne çıkardı.
"HDP'NİN DESTEĞİNE İHTİYACI OLACAK"
"Türkiye muhalefeti Kürt yanlısı partiyi benimseme konusunda emin değil" başlığıyla yayımlayan haberde masanın ortağı partilerden birinin üst düzey yetkilisi ile görüşen Reuters, "HDP'nin 14 Mayıs'ta yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde belirleyici bir rol oynadığı yaygın olarak görülüyor. Altı partiden oluşan ayrı bloğun Erdoğan'ın yirmi yıllık siyasi saltanatını sona erdirmek için büyük ihtimalle HDP'nin desteğine ihtiyacı olacak." ifadelerine yer verdi.
İYİ PARTİ MASADAN KALKAR KORKUSU
Masa yetkilisi, "HDP desteği son derece kritik" derken milliyetçi tabandan gelecek desteği ise baltalayabileceğine dikkat çekti.
İsmi açıklanmayan başka bir koalisyon üyesi ise HDP'nin vereceği desteğe ilişkin, "Burada çok ince bir dengenin bulunması gerekiyor. Aksi takdirde ödenmesi gereken bir bedel olabilir" dedi.
Reuters'ın bu habere masayı bir arada tutmak için İngiliz merkezli medyanın verdiği çabayı gözler önüne koydu.
DEMİRTAŞ VE PERVİN BULDAN DA DESTEK VERDİ
Terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş da "Sayın Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun diyoruz. Kendisini HDP'ye de bekliyoruz." açıklamasında bulundu.
Bir açıklama da HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'dan geldi. Pervin Buldan, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutluyorum.Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı aday çıkarma politikamızı gelişmelere göre bir kez daha değerlendireceğiz." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na destek mesajı verdi.
CHP DÜNDEN RAZI!
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP'ye olumlu yanıt verdi.
Özel, "Mithat Sancar'ın tebrikine teşekkür ediyoruz bu çok kıymetli. Bir cumhurbaşkanı adayı tüm siyasi partileri ziyaret edebilir. Tüm siyasi partileri ziyaretle yükümlüdür. Seçim güvenliği için çıktığımız yolda da HDP'yi ziyaret ettik. HDP'yi bu kampanya süreci başlamadan ya da kampanya sürecinde bir ziyaret etmek olasıdır" dedi.
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