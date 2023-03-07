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CHP ve İYİ Parti arasında ortalık yangın yeri! Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası trol gerginliği

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.03.2023 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023
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CHP ve İYİ Parti arasında ortalık yangın yeri! Kılıçdaroğlu’nun adaylığı sonrası trol gerginliği

Altılı koalisyon içinde yaşanan adaylık kaosu nihayet dün gece sona ererken Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı. Son bir haftalık sürece Türk siyasetinde Meral Akşener'in masadan kalktıktan sonra tekrar oturması damga vururken, dün yapılan adaylık açıklamasında Akşener'in yüzündeki üzgün ifade de kayıtlara geçti. Yaşanan gitgelli sürece ilişkin CHP'li Barış Yarkadaş yaptığı paylaşımda "Akşener’i anlayamıyorum. Partisinin barajın altında kalacağını görünce masaya dönüyor; toplantıda yine masayı terk ediyor." ifadelerini kullandı. Yarkadaş'ın bu paylaşımı İYİ Partililerin hedefi haline gelirken, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli yaptığı paylaşımda "Bu trolü kim konuşturuyor, kim susturacak?" sözleriyle Yarkadaş'a tepki gösterdi.

Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesiyle son bulmuş gibi gözükse de ittifak içinde sular durulmuyor.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ KARTIYLA GERİ DÖNDÜ

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının gündeme geldiği toplantı sonrası masayı terk eden Meral Akşener, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" kartıyla tekrardan masaya geri döndü.

YÜZÜNDEN DÜŞEN BİN PARÇA

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasını yaptığı konuşmada yüzündeki üzgün ifade dikkat çeken Akşener'in görüntüleri çok konuşulmuştu.

BARIŞ YARKADAŞ'TAN AKŞENER'E: NE YAPMAK İSTEDİĞİNİ ANLAYAN VAR MI?

CHP üyeliği devam eden Yarkadaş bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada "Akşener'i anlayamıyorum. Partisinin barajın altında kalacağını görünce masaya dönüyor; toplantıda yine masayı terk ediyor. Akşener, Babacan'a sinirlenip çıkarken, Davutoğlu engelleyip salondaki mescitte 15 dk konuşuyor. Akşener geri dönüyor. Ne yapmak istediğini anlayan var mı?" dedi.

Yarkadaş'ın bu paylaşımına İYİ Partili isimler tepki gösterirken İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli Yarkadaş'a sert çıktı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Cinisli "Bu trolü kim konuşturuyor, kim susturacak? Neyin nesidir, kimin fesidir" ifadelerini kullandı.

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