CHP ve İYİ Parti arasında ortalık yangın yeri! Kılıçdaroğlu’nun adaylığı sonrası trol gerginliği

BARIŞ YARKADAŞ'TAN AKŞENER'E: NE YAPMAK İSTEDİĞİNİ ANLAYAN VAR MI?

CHP üyeliği devam eden Yarkadaş bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada "Akşener'i anlayamıyorum. Partisinin barajın altında kalacağını görünce masaya dönüyor; toplantıda yine masayı terk ediyor. Akşener, Babacan'a sinirlenip çıkarken, Davutoğlu engelleyip salondaki mescitte 15 dk konuşuyor. Akşener geri dönüyor. Ne yapmak istediğini anlayan var mı?" dedi.