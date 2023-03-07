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Sivas'ta okullar tatil mi edildi, edilecek mi? 8 Mart Sivas'ta yarın okullar var mı? 8 Mart okul tatili olan iller!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2023
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Sivas’ta okullar tatil mi edildi, edilecek mi? 8 Mart Sivas’ta yarın okullar var mı? 8 Mart okul tatili olan iller!

Sivas'ta meydana gelen depremin ardından, "Yarın okullar var mı, tatil mi?" sorusu gündeme getirildi. Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilimizi etkiledi. Depremlerin ardından artçı sarsıntılar birçok ilimizde yaşanmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası okulların durumuyla ilgili açıklamada bulunmuştu. Peki, Sivas'ta okullar tatil mi edildi, edilecek mi?

Sivas'ta meydana gelen depremin ardından öğrenci ve veliler okulların tatil olup, olmayacağını sorguluyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan artçı sarsıntılar birçok kişiyi tedirgin ediyor. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası okulların durumuyla ilgili açıklamada bulunmuştu. Peki, Sivas'ta yarın okullar tatil mi? İşte, detaylar...

SİVAS'TA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Okulların tatil olup, olmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

8 Mart okul tatili olan iller açıklandı. Buna göre yarın Adana, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay illerinde okullar tatil olacak.

1. KATEGORİ: ADANA, KİLİS, DİYARBAKIR VE ŞANLIURFA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Özer'in deprem bölgesi okulların açılış tarihi ile ilgili açıklaması şöyleydi:

"10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.

Birinci kategoride, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 1 mart itibarıyla eğitime başlıyoruz."

2. KATEGORİ: ADANA, OSMANİYE VE GAZİANTEP'TE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İkinci kategoride yer alan Adana, Gaziantep ve Osmaniye illerinde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen ara 13 Mart'a kadar uzatıldı.

3. KATEGORİ: ADIYAMAN, MALATYA, KAHRAMANMARAŞ VE HATAY'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Üçüncü kategoride ise; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerde de 1 Mart tarihine kadar verilen ara 27 Mart tarihine kadar uzatıldı.

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