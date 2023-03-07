Sivas’ta okullar tatil mi edildi, edilecek mi? 8 Mart Sivas’ta yarın okullar var mı? 8 Mart okul tatili olan iller!

SİVAS'TA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Okulların tatil olup, olmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.