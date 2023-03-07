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Son dakika: Türkiye'den İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarına kınama: Yaşananlar uluslararası çabalara zarar vermektedir

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Giriş Tarihi: 07.03.2023 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023
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Son dakika: Türkiye’den İsrail’in Batı Şeria’daki saldırılarına kınama: Yaşananlar uluslararası çabalara zarar vermektedir

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin ve İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria’da artan saldırı ve şiddet eylemlerini kınadı. Yapılan açıklamada saldırılar kabul edilemez bulunurken "Kutsal Ramazan ayının yaklaştığı şu dönemde, tansiyonun düşürülmesine yönelik uluslararası çabalara da zarar vermektedir." ifadeleri kullanıldı.

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