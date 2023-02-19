CHP yandaşı Merdan Yanardağ bakanların sakalını hedef aldı! CHP'li siyasilerin görüntüleri ortaya çıkınca algı suya düştü!
CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, deprem bölgesinde görevinin başında olan bakanları hedef alarak, "Algı için sakal bırakıyorlar" iddiasında bulundu. Yanardağ'ın çirkin paylaşımına vatandaşlar, sahada olan CHP'li siyasetçilerin sakal bıraktığı fotoğraflarla yanıt verdi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde şu ana kadar 40 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti, 108 binden fazla kişi de kurtarıldı.
Devlet, depremin yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana bölgede yaraları sarmak maksadıyla tüm imkanlarını seferber etti. Afetin yaşandığı 10 ile Bakanlar gönderildi, koordinasyon için bu illere geçici Valiler görevlendirildi. AFAD'ından Kızılay'ına, UMKE'sinden JAK'ına, her kurum canhıraş bir mücadele örneği sergiledi.
Muhalefet partisi liderleri ve muhalefete yakınlığıyla bilinen isimler, sahadaki çalışmaları karalama telaşına girişti. "Devlet yok, salgın var" şeklinde manipülasyonlar istediğini alamayan muhalefet, son olarak deprem bölgesinde bulunan bakanları hedef aldı.
BAKANLARIN SAKAL BIRAKMASINI HEDEF ALDILAR
CHP tarafından fonlanan Tele 1'in yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, günlerdir afet bölgesinde olan ve tıraş olamayan bakanları diline doladı.
Bakanların işlerinin güçlerinin 'algı' olduğunu öne süren fondaş Yanardağ, "Yani gerçeği, somut durumu, var olanı örtmek, yanılsama yaratarak hakikati gizlemek. Başarısızlığı başarı gibi göstermeye çalışmak.. Bakanlar tıraş olmuyor. Çok çalışıyoruz, zamanımız yok havası... Soylu'dan sonra Koca da ekibiyle sakallı çıktı, iyi mi!" ifadelerini kullandı.
Merdan Yanardağ'ın yaydığı sakal manüpülasyonuna sosyal medya trolleri de dahil oldu.
Zaytung isimli yalan haber hesabı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un afet bölgesindeki fotoğraflarını paylaşarak, "AK Partili bakanların sakal kesmeme ve yorgunmuş gibi görünme süreleri 23 Şubat'a uzatıldı..." ifadelerini kullandı.
VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ: "KİMSE CHP'Lİ VEKİL TIRAŞ OLMAMIŞ ALGISI YAPMIYOR"
Yanardağ'ın skandal paylaşımına vatandaşlar, deprem bölgesinde olan CHP'lilerin sakal bıraktıkları fotoğraflarla yanıt verdi. Bir vatandaş, Yanardağ'ın paylaşımını alıntılayarak, "Hiç bir kimsenin bu CHP'li vekil tıraş olmamış çok çalışıyor zamanımız yok havası ve algısı veriyor diyormuyuz... Aklımızdan geçmiyor ama senin gibi seçim rantcıları ve yalaka troller algı yapabiliyor..." ifadelerini kullandı.
Görüntüde CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da sakallı olduğu görülüyor
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