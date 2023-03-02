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CHP yandaşı Merdan Yanardağ'dan İYİ Parti'li Poyraz'a eleştiri yağmuru: Bir kere nezaketinizi takının! Oturduğu yerden ahkam kesen sizsiniz

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Giriş Tarihi: 03.03.2023 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023
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CHP yandaşı Merdan Yanardağ’dan İYİ Parti’li Poyraz’a eleştiri yağmuru: Bir kere nezaketinizi takının! Oturduğu yerden ahkam kesen sizsiniz

2023 seçimlerine artık kısa bir süre kalırken bugün yaşanan olaylar sonrası Millet İttifakı'ndaki adaylık krizi hiç olmadığı kadar derinleşmiş gibi gözükürken CHP ve İYİ Partili isimler arasında sözlü ve yazılı savaş başladı. İYİ Partili isimler üst üste yaptıklarını paylaşımlarla Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto ederken CHP destekçisi medyada da hareketlilik sürüyor. Son olarak Meral Akşener hakkında "AK Parti iktidarına 5 yıl daha hediye edecek" ifadelerini kullanan CHP destekçisi Merdan Yanardağ'a İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'dan yanıt geldi. Poyraz "Oturduğunuz yerden ahkam kesiyorsunuz" ifadelerini kullanırken Yanardağ bu paylaşım sonrası canlı yayında Poyraz'ı topa tuttu. İşte yaşananlar...

CHP yandaşı Merdan Yanardağ, İYİ Parti'yi hedef almayı sürdürürken İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da yaşanan tartışmalara dahil oldu.

"ERDOĞAN KAZANIRSA SORUMLUSU AKŞENER"

Altılı koalisyonda adayın belirleneceği son toplantı öncesi Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ seçimde çıkacak olası mağlubiyet için faturayı kesti. Altılı koasliyonun Meral Akşener yüzünden seçimi kaybedeceğini ifade eden Yanardağ, "Erdoğan kazanırsa sorumluluğu Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ta olacak" dedi.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU SİYASETTEN SİLME OPERASYONU VAR"

Yanardağ ayrıca "Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz edecek gibi duruyor. Ortada Kemal Kılıçdaroğlu'nu siyasetten silme operasyonu var. Meral Hanım, zaten başbakan adayı." ifadelerini kullandı.

"OTURDUĞUNUZ YERDEN AHLAK KESİYORSUNUZ"

Merdan Yanardağ'ın bu sözlerine tepki gösteren İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz yaptığı açıklamada ise "İktidarın her türlü engellemesine rağmen İYİ Parti'yi kuran, TBMM'de grup oluşturan, Büyükşehir Belediyelerini ittifak ile kazandıran ve bugün İYİ Parti'nin oyunu %20'lerin üzerine çıkaran Meral Akşener mi yanlış değerlendirme yapıyor? Yoksa oturduğu yerden ahkam kesenler mi?" sözleriyle CHP yandaşı Yanardağ'a tepki gösterdi.

CANLI YAYINDA TOPA TUTTU

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı Merdan Yanardağ Meral Akşener'in kurmayı Uğur Poyraz'ı canlı yayında topa tuttu. Yanardağ "Uğur Bey biz oturduğumuz yerden ahkam kesmiyoruz. Bizim yaşamımızın küçük bir kesidine sizin bütün ömrümüz boyunca yaptıklarınız küçük kalır. Onlar küçük bir nokta olarak kalır. Bir kere nezaketinizi takın. Oturduğu yerden ahkam kesen sizsiniz. Bütün büyükşehir belediyelerini siz kazandırdınız? Nereden çıkartıyorsunuz bunu ya? Oyu yüzde 20'ye varmış. Araştırmalarda 13-14. " ifadelerini kullandı.

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