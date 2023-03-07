2023 yılında kaç düzensiz göçmen sınır dışı edildi? Göç İdaresi Başkanlığı ülke ülke duyurdu

2023'TE 19 BİN 405 GÖÇMEN SINIR DIŞI

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

Söz konusu uçuşla birlikte yılbaşından bu yana; Afganistan'a düzenlenen 14 charter seferi ile 2 bin 183, tarifeli seferlerle 4 bin 267 olmak üzere 6 bin 450 yabancının ülkelerine dönüşü sağlanmıştır. Tüm uyruklarla birlikte sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 19 bin 405'e ulaşmıştır"