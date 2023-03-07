2023 yılında kaç düzensiz göçmen sınır dışı edildi? Göç İdaresi Başkanlığı ülke ülke duyurdu
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 2023 yılında, 2 bin 183'ü Afganistan uyruklu olmak üzere 19 bin 405 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini duyurdu.
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "01-06 Mart tarihleri arasında Ağrı (2), Erzurum ve Iğdır illerinden gerçekleştirilen toplam 4 charter uçuşu (özel uçuş) ile 544 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edildi." denildi.
2023'TE 19 BİN 405 GÖÇMEN SINIR DIŞI
Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:
Söz konusu uçuşla birlikte yılbaşından bu yana; Afganistan'a düzenlenen 14 charter seferi ile 2 bin 183, tarifeli seferlerle 4 bin 267 olmak üzere 6 bin 450 yabancının ülkelerine dönüşü sağlanmıştır. Tüm uyruklarla birlikte sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 19 bin 405'e ulaşmıştır"
GEÇTİĞİMİZ YIL 125 BİNE YAKIN GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ
Ayrıca, 2022 yılında ise; 235'i Afganistan'a, 2'si Pakistan'a olmak üzere 237 charter seferinin yanı sıra tarifeli uçuşlarla 124 bin 441 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği aktarıldı.
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