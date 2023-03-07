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Bir deprem de Sivas'ta! AFAD son dakika duyurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.03.2023
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Bir deprem de Sivas’ta! AFAD son dakika duyurdu

AFAD, merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Gün içersinde Kayseri'de de 6 dakika arayla 4 ve üzerinde depremler meydana gelmişti.

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