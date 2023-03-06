Kılıçdaroğlu küçük partilerden nasıl kurtulacak? İşte 5’li koalisyonu bekleyen büyük krizler

BU 4 LİDERİN KAPRİSLERİ BİTMEZ

Bu 4 lider, 54 miletvekili ile yetinir mi sizce? Davutoğlu'nun asla 10 milletvekili ile ikna olmayacağını düşünüyorum. Saadet ve Demokrat Parti'nin oyları sıfıra çok yakın olduğu için kaç miletvekili verirsen kabul ederler. Ama Babacan ve Davutoğlu mecliste grup kurmak isteyecektir. Yani en az 20 milletvekili koltuğuna ihtiyaçları var. Öyle bir ihtimal görünmüyor ama diyelim Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçildi. Bu 4 liderin sadece meclisten değil bürokrasiden de talepleri olacak. Karar verici her mekanizmada yer almak isteyecekler.

Kılıçdaroğlu masaya ne zaman kritik bir mesele getirse bu 4 liderin onayını almak isteyecek ve pazarlık masası yeniden kurulacak.

Kılıçdaroğlu biliyorsunuz PKK'nın siyasi kanadı HDP ve marjinal sol örgütlerle sürekli görüşüyor. Seçimi kazanmak için bu partilerin ve örgütlerin desteğine ihtiyacı var. KHK'lı FETÖ'cülere verdiği vaatleri saymıyorum bile. Bu konuların hepsi 5'li masada ayrı bir pazarlık konusu olacaktır. Bu 4 lider için sorun olmaz her yola gelirler ama her seferinde yeni şartlar öne sürerler. Bu sorunlu liderlerin kaprisleri hiç bitmeyecek Kemal Bey. Bana inanmıyorsanız CHP'nin Genel Başkan Yardımcılığını yapmış olan ve eski Milli Görüşçü Mehmet Bekaroğlu'na sorun...