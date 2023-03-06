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Mardin'de PKK operasyonu! Mühimmat ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.03.2023
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Mardin’de PKK operasyonu! Mühimmat ele geçirildi

Mardin'de jandarmanın arazi arama-tarama faaliyetlerinde eli kanlı örgüt PKK’lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta ele geçirilen mühimmat imha edildi.

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