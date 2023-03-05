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Son dakika: Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına yolda! Meteoroloji gün vererek uyardı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2023 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023
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Son dakika: Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına yolda! Meteoroloji gün vererek uyardı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği ve çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı konusunda uyarı yaparken ayrıca kuvvetli fırtınanın da yolda olduğunu duyurdu. Açıklamada yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda çağrı yapıldı. İşte İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde kuvvetli fırtına ile birlikte sağanak yağışın etkili olacağının altı çizilirken vatandaşlar olası olumsuzluklara karşı uyarıldı.

YAĞIŞLAR GELİYOR

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bitlis, Muş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, batı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Ankara ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON OLAYI BEKLENİYOR

Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, depremden etkilenen Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Elazığ ve Kilis için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın bu gece saatlerinden sonra Hatay, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Adana'nın güney ve doğusu, Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtınanın (70-90 kilometre/saat) olacağı tahmin ediliyor.

Fırtınanın sebep olacağı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DEPREM BÖLGESİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, depremden etkilenen Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Elazığ ve Kilis için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın bu gece saatlerinden sonra Hatay, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Adana'nın güney ve doğusu, Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtınanın (70-90 kilometre/saat) olacağı tahmin ediliyor.

Fırtınanın sebep olacağı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

5 İLDE HAVA DURUMU

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

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