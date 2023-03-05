Yunan Bakan Dendias’tan İstanbul için geri vites! Paylaşımlarında değişikliğe gitti

SONRAKİ PAYLAŞIMLARDA "İSTANBUL" DEDİ

Dendias'ın ikinci paylaşımında ise Yunanistan'daki tren kazasında ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'de ve Suriye'de hayatını kaybedenler için düzenlenen törene katılacağını belirterek, "İstanbul" kelimesini kullandığı görüldü.