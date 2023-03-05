Yunan Bakan Dendias'tan İstanbul için geri vites! Paylaşımlarında değişikliğe gitti
Türkiye'de yaşanan deprem felaketi sonrası Türkiye'yi ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias yaptığı açıklamalarda İstanbul yerine "Konstantinopol" kelimesini kullanması büyük tepki çekti. Dendias tepkiler sonrası diğer paylaşımlarında "İstanbul" ifadesini kullandı. İşte detaylar...
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul'a yapacağı ziyarete ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımlardaki "Konstantinopol" kullanımını, sonraki twitlerinde "İstanbul" olarak düzeltti.
İSTANBUL YERİNE "KONSTANTİNOPOL" DEDİ
Dendias, bugün İstanbul'a gerçekleştirdiği ziyarete dair dün yaptığı ilk paylaşımda, "Konstantinopol"ü ziyaret ederek Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene katılacağını ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşeceğini belirtti.
TEPKİ YAĞDI
Bu paylaşımın altında, Konstantinopol kullanımına çok sayıda tepki geldi ve İstanbul isminin kullanılması gerektiği yorumları yapıldı.
SONRAKİ PAYLAŞIMLARDA "İSTANBUL" DEDİ
Dendias'ın ikinci paylaşımında ise Yunanistan'daki tren kazasında ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'de ve Suriye'de hayatını kaybedenler için düzenlenen törene katılacağını belirterek, "İstanbul" kelimesini kullandığı görüldü.
NE OLMUŞTU?
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul'a yaptığı ziyaret kapsamında gündüz saatlerinde Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene katılıp Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmüştü.
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