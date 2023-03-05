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İYİ Parti ile DEVA'nın 'saat' kavgası! Mühlet verildi ortalık karıştı

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Giriş Tarihi: 05.03.2023 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023
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İYİ Parti ile DEVA’nın ’saat’ kavgası! Mühlet verildi ortalık karıştı

Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi sonrası 6'lı koalisyondan ayrıldı. Masadaki partilerin temsilcileri ise büyük bir ağız dalaşına girerek birbirlerini suçladı. 5'li masa DEVA Partisi üzerinden kendini aklama telaşına düştü. Ali Babacan'ın yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, "İttifakımızın kapısı yarın saat 14.00’e kadar İYİ Parti’ye açık" paylaşımı yapınca ortalık karıştı. İYİ Partili kurmaylar, Ekmen'i hedef alarak "Güven kapıya saat vererek değil, söz hakkı vererek inşa edilir" yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geride kalan gün yaptığı açıklamayla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı oldukları gerekçesiyle 6'lı koalisyondan ayrıldığını duyurdu. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a aday olmaları için çağrı yaptı. CHP'li iki belediye başkanı da Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıp, aday olmayacaklarını ilan etti.

Akşener, gerilime ilişkin bugün yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu kabul etmedi,bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının duyurulmasını istedi." ifadelerini kullandı.

ORTAKLAR ARASINDA 'KURMAY' SAVAŞI

İki partiden birçok siyasetçi sosyal medya üzerinden ağız dalaşına girdi. Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken masadan itilen İYİ Parti ve küçük ortağı DEVA Partisi arasında 'kurmay' savaşı başladı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, "İttifakımızın kapısı yarın 14.00'e kadar İYİ Parti'ye açık" şeklinde tüm dikkatleri üzerine toplayan bir çıkışa imza attı.

İYİ PARTİ'DEN DEVA'YA SAATLİ BOMBA!

Koalisyondan kapı dışı edilen İYİ Parti ise yüksek perdeden bir yanıt ile DEVA'yı bombaladı. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, DEVA'lı Ekmen'in bu sözlerine "Güven kapıya saat vererek değil, söz hakkı vererek inşa edilir" şeklinde yanıt verdi.

KOALİSYON KENDİNİ AKLAMA PEŞİNDE

Öte yandan koalisyonun küçük ortak DEVA üzerinden 'Masayı dağıtan Akşener, huzursuzluğu çıkaran Akşener' algısını yaymak için böyle bir çıkışa imza attığı konuşuluyor.

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