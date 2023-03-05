İYİ Parti ile DEVA’nın ’saat’ kavgası! Mühlet verildi ortalık karıştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geride kalan gün yaptığı açıklamayla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı oldukları gerekçesiyle 6'lı koalisyondan ayrıldığını duyurdu. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a aday olmaları için çağrı yaptı. CHP'li iki belediye başkanı da Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıp, aday olmayacaklarını ilan etti.

Akşener, gerilime ilişkin bugün yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu kabul etmedi,bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının duyurulmasını istedi." ifadelerini kullandı.