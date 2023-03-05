Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? 6 Mart Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?

"BİZ YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Son olarak muhalefet kanadında aylarca devam eden aday belirsizliği, İyi Parti Lideri Meral Akşener'in altılı masadan ayrılmasıyla bir kez daha krize neden oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz yolumuza devam edeceğiz. Konuşup konuşup dağılırlar demiştim." ifadeleri kullanmıştı.