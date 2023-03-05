Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? 6 Mart Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?
"Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. .Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Mart ayı için gerçekleşecek ilk Kabine Toplantısı'nda gündemdeki önemli başlıklar yer alacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? 6 Mart Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?
"Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? 6 Mart Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı yarın yapılacak. Kabine Toplantısı'nın en önemli gündem maddeleri ise seçim tarihi, deprem bölgesindeki fahiş kiralar ve 6'lı masanın dağılması olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? 6 Mart Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın bir araya geliyor.
Afetin ilk gününden itibaren deprem bölgesindeki çalışmaları koordine eden bazı bakanların ise toplantıya katılmaması bekleniyor.
Yapılacak olan toplantıda, 11 ili vuran depreme ilişkin eksikler ve planlamalar masaya yatırılacak.
Aynı zamanda ilgili bakanlar konuya ilişkin Başkan Erdoğan'a bir sunum yapacak. Enkaza dönen kentlerin yeniden ayaklandırılması için de atılacak adımlar masada görüşülecek.
FAHİŞ KİRALAR ELE ALINACAK
Bir diğer gündem ise deprem ile birlikte yükselen fahiş kiralar.
Uzun süredir devam eden yüksek kira oranlarına ilişkin çalışmalar devam ederken, asrın felaketi ile birlikte fırsatçılar yeniden harekete geçti.
Bu kapsamda ilgili savcılıklar düğmeye bastı ve fahiş kiralar denetlenmeye başladı. Toplantıda da yaşanan son gelişmeler ele alınacak.
SEÇİM TARİHİ GÖRÜŞÜLECEK
Bir diğer başlık ise son günlerde giderek hararetlenen siyaset arenasında beklenen seçim tarihi olacak.
Daha önce 14 Mayıs'ı işaret eden Başkan Erdoğan, son olarak seçim sürecinde izlenecek yolları değerlendirecek.
"BİZ YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"
Son olarak muhalefet kanadında aylarca devam eden aday belirsizliği, İyi Parti Lideri Meral Akşener'in altılı masadan ayrılmasıyla bir kez daha krize neden oldu.
Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz yolumuza devam edeceğiz. Konuşup konuşup dağılırlar demiştim." ifadeleri kullanmıştı.
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