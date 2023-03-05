6’lı koalisyon nasıl dağıldı? Gazeteci Mahmut Övür A Haber’de anlattı: Kılıçdaroğlu ve Akşener birbirine oyun oynuyordu

"İKİSİ DE BİRBİRİNE OYUN OYNUYORDU"

Övür'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"5 Şubat'taki köşe yazımda, 'İYİ Parti nasıl kurtulur?' demiştim. Tıpkı depremdeki fay hattında bırakan enerji gibi. Masanın tamamında gırtlak gırtlağa girme ihtimalleri yüksek demiştim. Akşener'in son açıklaması, bu patlamanın bir gün yaşanacağını anlatıyordu. Akşener'in son açıklamasına bakınca, Kemal Bey de gerilimdeki aktör, ayağa kalkıp ters tepki verdiğini söylüyor. Gerilimin bir ucunda da Kemal bey var.

6'lı masa tılsımını kaybetti, enerjisini, umutlarını kaybetti. Bu kaybetme üzerine iki tarafta da bir arayış olacak. Akşener de bir arayış içerisine girdi. Meral Akşener'in kendi açısından pozitif bir çıkış yaptığını ve kendisini kurtardığını düşünüyor.

Sosyal medya üzerinden tepkilerin olması doğal. Siyasi nefret üzerine kurulu bir ruh halindeler. Fazıl say olur Akşener olur nefret üzerinden operasyon başlatıyorlar. Türkiye'ye konsensüs öneriyorlardı, demokrasi öneriyorlardı sorun çıkmayacak diyorlardı. Kendi içlerinde anlaşamamışlar. Patlama noktalarına gelmişler, Allah korudu belki de ülkeyi. Bunların memleketi yönettiğini düşünün nasıl krizler çıkardı. Akşener partisini kurtardı, küresel güçlerden ne kadar gölge düştü göreceğiz. İYİ Parti bence başlangıçta gerginlikler yaşanabilir, CHP'nin de marjinal partilere açılması, HDP'ye selam göndermesi, CHP'yi klasik merkez partisinden çok marjinal sol partiye dönüştürecek. Böyle bir fotoğraf Akşener'in işine gelecek. Bazı komplo teorileri dönüyor acaba bilinçli bir kavga mı çıkarıldı? Çok ihtimal vermiyorum ama olabilir. Akşener kendi partisini kurtarabileceğini, milliyetçi merkez konumunda daha güçlü bir konuma geldi.