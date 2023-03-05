6'lı koalisyon nasıl dağıldı? Gazeteci Mahmut Övür A Haber'de anlattı: Kılıçdaroğlu ve Akşener birbirine oyun oynuyordu
Meral Akşener'in 6'lı koalisyonu dağıtması sonrası, CHP ile İYİ Parti arasında büyük bir kriz patlak verdi. İki partiden birçok siyasetçi sosyal medya üzerinden ağız dalaşına girerken Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, yaşananları A Haber'de değerlendirdi. Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun birbirlerine oyun oynadığını ifade eden Övür, muhalefet partilerinin 'tılsımı' kaybettiğini ifade edip, "6'lı masa umutlarını kaybetti. Meral Akşener’in kendi açısından pozitif bir çıkış yaptığını ve kendisini kurtardığını düşünüyor." diye konuştu. Övür, Türkiye'ye demokrasi, özgürlük vadeden ittifakın birbirinin gırtlağını sıkacak konuma geldiğini ifade edip, "Allah korudu belki de ülkeyi. Bunların memleketi yönettiğini düşünün nasıl krizler çıkardı. Akşener ve kurmayları da 6’lı masanın seçimi kazanamayacağını gördü, o zaman kendimizi kurtaralım dediler." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geride kalan gün yaptığı açıklamayla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı oldukları gerekçesiyle 6'lı koalisyondan ayrıldığını duyurdu. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a aday olmaları için çağrı yaptı. CHP'li iki belediye başkanı da Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıp, aday olmayacaklarını ilan etti.
Akşener, gerilime ilişkin bugün yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu kabul etmedi,bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının duyurulmasını istedi." ifadelerini kullandı.
MASADA KRİZLE ÖRÜLEN SÜREÇ
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber canlı yayınında, 6'lı koalisyonun dağılma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muhalefet partilerinin 'tılsımı' kaybettiğini ifade eden Övür, "6'lı masa umutlarını kaybetti. Meral Akşener'in kendi açısından pozitif bir çıkış yaptığını ve kendisini kurtardığını düşünüyor." diye konuştu.
Övür, Türkiye'ye demokrasi, özgürlük vadeden ittifakın birbirinin gırtlağını sıkacak konuma geldiğini ifade edip, "Allah korudu belki de ülkeyi. Bunların memleketi yönettiğini düşünün nasıl krizler çıkardı. Akşener ve kurmayları da 6'lı masanın seçimi kazanamayacağını gördü, o zaman kendimizi kurtaralım dediler." ifadelerini kullandı.
"İKİSİ DE BİRBİRİNE OYUN OYNUYORDU"
Övür'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"5 Şubat'taki köşe yazımda, 'İYİ Parti nasıl kurtulur?' demiştim. Tıpkı depremdeki fay hattında bırakan enerji gibi. Masanın tamamında gırtlak gırtlağa girme ihtimalleri yüksek demiştim. Akşener'in son açıklaması, bu patlamanın bir gün yaşanacağını anlatıyordu. Akşener'in son açıklamasına bakınca, Kemal Bey de gerilimdeki aktör, ayağa kalkıp ters tepki verdiğini söylüyor. Gerilimin bir ucunda da Kemal bey var.
6'lı masa tılsımını kaybetti, enerjisini, umutlarını kaybetti. Bu kaybetme üzerine iki tarafta da bir arayış olacak. Akşener de bir arayış içerisine girdi. Meral Akşener'in kendi açısından pozitif bir çıkış yaptığını ve kendisini kurtardığını düşünüyor.
Sosyal medya üzerinden tepkilerin olması doğal. Siyasi nefret üzerine kurulu bir ruh halindeler. Fazıl say olur Akşener olur nefret üzerinden operasyon başlatıyorlar. Türkiye'ye konsensüs öneriyorlardı, demokrasi öneriyorlardı sorun çıkmayacak diyorlardı. Kendi içlerinde anlaşamamışlar. Patlama noktalarına gelmişler, Allah korudu belki de ülkeyi. Bunların memleketi yönettiğini düşünün nasıl krizler çıkardı. Akşener partisini kurtardı, küresel güçlerden ne kadar gölge düştü göreceğiz. İYİ Parti bence başlangıçta gerginlikler yaşanabilir, CHP'nin de marjinal partilere açılması, HDP'ye selam göndermesi, CHP'yi klasik merkez partisinden çok marjinal sol partiye dönüştürecek. Böyle bir fotoğraf Akşener'in işine gelecek. Bazı komplo teorileri dönüyor acaba bilinçli bir kavga mı çıkarıldı? Çok ihtimal vermiyorum ama olabilir. Akşener kendi partisini kurtarabileceğini, milliyetçi merkez konumunda daha güçlü bir konuma geldi.
Tarihsel anlamda da Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapacaklar. Kabul edilebilir bir şey değil milliyetçiler açısından. Akşener ve kurmayları da 6'lı masanın seçimi kazanamayacağını gördü, o zaman kendimizi kurtaralım dediler. Adayları Akşener mi olur başkası mı olur göreceğiz.
İkisi de birbirine oyun oynuyordu. Fatih benzetmesi birden ortaya çıkmadı. Biz Kemal Bey'e Ankara ve İstanbul'u dayattık. Biz bu projeyi devam ettirdik. Kılıçdaroğlu'nun siyasi mühendisliğini küçümsedi.
İmamoğlu'nu aday gösterirsek kazanamaz diye de düşünüyor. İstanbul'u ve seçimi de kaybedersek toptan gideriz diyor.
Gazeteci Gaffar Yakınca ise şu değerlendirmeleri yaptı:
"Akşener kaybedenler kulübünden bir çıkış buldu ve çıktı. Son 3 aydaki gelişmeler planlarını bozdu. Dış gelişmeler ve iç gelişmeler var. Adaylık konusunda çok çatışma çıktı. Belediye başkanlarına yönelik hamleler, biz bunları söyledik. Sözde bağımsız gazeteciler bize demediklerini bırakmadılar. Hiç mi bir senede bu konuyu konuşmadınız?"
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