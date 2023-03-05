İYİ Parti'den CHP'ye aba altından sopa! Ümit Dikbayır: "Akşener'in neler neler yaşadığını anlatsam..."
Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi sonrası 6'lı koalisyonu dağıttı. Yaşananlar sonrasında CHP ile İYİ Partili siyasetçiler arasında büyük bir kavga başladı. Akşener'e yakınlığıyla bilinen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, katıldığı canlı yayında, gerilimi daha da tırmandıracak bir iddiada bulundu. İYİ Parti'nin bu süreçte nezaketini hiç kaybetmediğini ifade eden Dikbayır, "Bu süreçler içinde nezaketini hiç kaybetmemiştir. Neler neler yaşamıştır bunları bir bir anlatırsam... Bunlara gerek yok." diyerek eski ortaklarına aba altından sopa gösterdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geride kalan gün yaptığı açıklamayla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı oldukları gerekçesiyle 6'lı koalisyondan ayrıldığını duyurdu. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a aday olmaları için çağrı yaptı. CHP'li iki belediye başkanı da Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıp, aday olmayacaklarını ilan etti.
"KILIÇDAROĞLU HİDDETLENİP AYAĞA KALKTI"
Akşener, gerilime ilişkin bugün yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu kabul etmedi,bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının duyurulmasını istedi." ifadelerini kullandı.
İYİ PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU, YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA SERT SÖZLER: "DAYATMACI..."
Yaşananlara ilişkin katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, CHP ve iki belediye başkanı hakkında sert ifadeler kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun dayatmacı olduğunu söyleyen Dikbayır, "Biz Kemal Bey'in bu kadar dayatmacı ve sert olacağını düşünmemiştik. Biz Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları'nı CHP rozeti taşısalar da bizim (ittifakın) zannediyorduk. Maalesef değilmiş, olsun." ifadelerini kullandı.
"MİLLET 5'TEN BÜYÜKTÜR" TWEET'İNİ NEDEN SİLDİ?
Akşener'e yakınlığıyla da bilinen Dikbayır, koalisyonun dağılması sonrasında, "Millet beşten büyüktür." ifadelerinin yer aldığı bir tweet paylaşmış ve gelen tepkiler üzerine silmişti. İYİ Parti vekili, paylaşımı Akşener'in talebi doğrultusunda sildiğini, "Bunu niye attım. Ben o masada beşli imzayı öğrendim, çok nezaketsiz bir şeydi. O psikolojiyle attım. Ben tweeti attım birkaç dakika sonra genel başkan beni aradı. Benim attığım bir tweeti sildirebilecek tek bir kişi var o da Sayın Akşener." ifadeleriyle açıkladı.
CHP'YE ABA ALTINDAN SOPA: "NELER YAŞANDI ANLATSAM..."
Dikbayır, CHP'lilerle girilen münakaşalara ilişkin ise, "Çok nezaketlidir Sayın Meral Akşener. Bu süreçler içinde nezaketini hiç kaybetmemiştir. Neler neler yaşamıştır bunları bir bir anlatırsam... Bunlara gerek yok." dedi.
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