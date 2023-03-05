İYİ Parti'den CHP'ye aba altından sopa! Ümit Dikbayır: "Akşener'in neler neler yaşadığını anlatsam..."

"MİLLET 5'TEN BÜYÜKTÜR" TWEET'İNİ NEDEN SİLDİ?

Akşener'e yakınlığıyla da bilinen Dikbayır, koalisyonun dağılması sonrasında, "Millet beşten büyüktür." ifadelerinin yer aldığı bir tweet paylaşmış ve gelen tepkiler üzerine silmişti. İYİ Parti vekili, paylaşımı Akşener'in talebi doğrultusunda sildiğini, "Bunu niye attım. Ben o masada beşli imzayı öğrendim, çok nezaketsiz bir şeydi. O psikolojiyle attım. Ben tweeti attım birkaç dakika sonra genel başkan beni aradı. Benim attığım bir tweeti sildirebilecek tek bir kişi var o da Sayın Akşener." ifadeleriyle açıkladı.