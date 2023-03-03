Küçük ortaklardan Meral Akşener'e ayrılık tepkisi! Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nden açıklama geldi: Aklıselim davranmaya davet ediyoruz
Altılı koalisyonda Meral Akşener'in bugün yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşerken alınan masadan ayrılık kararı geniş yankı buldu. Akşener Kılıçdaroğlu ve Yavaş'a adaylık çağrısında bulunurken, Kılıçdaroğlu Akşener'e "Soframızı büyütmeye devam edeceğiz." yanıtını verdi. Diğer yandan konuya ilişkin ittifakın küçük ortaklarından Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nden açıklama geldi.
Millet İttifakı'ndan yaşanan adaylık krizi sonrası Meral Akşener masadan kalkarak koalisyondan ayrıldığını açıkladı.
Akşener bu çıkışının yanında CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a adaylık konusunda çağrıda bulundu.
"SOFRAMIZI BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Kemal Kılıçdaroğlu Akşener'in yaptığı açıklamanın ardından kameralar karşısına geçerek "Soframızı büyütmeye devam edeceğiz. Bu sofraya o oturmasın, bu oturmasın diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek, göz ardı ederek Türkiye'yi değiştiremeyiz." ifadelerini kullandı. Sol blok ile ittifak sinyali de veren Kılıçdaroğlu, "Bu saatten sonra değişmem. Birleştiririm" dedi.
İKİ KÜÇÜK ÜYEDEN DE AÇIKLAMA GELDİ
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından beşli ittifakın küçük ortakları Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden de konuya ilişkin açıklama geldi.
GELECEK PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ: AKLISELİM DAVRANMAYA DAVET EDİYORUZ
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin bugüne kadar attığı tüm imzaların arkasında durarak yoluna devam edeceğini belirterek "Bu zorlu süreçte omuz omuza emek vermiş herkesi aklıselim içinde davranmaya davet ederim." ifadesini kullandı.
Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Gelecek Partisi için Millet İttifakı'nın bir kişinin cumhurbaşkanlığı, bir partinin iktidarı ya da partiler grubunun koalisyonu değil gücünü derin millet vicdanından, iki yüzyıllık siyasi tarih birikiminden ve tecrübesinden alan bir toplumsal barış projesi olduğunu anlattı.
"YOLUMUZA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"
İktidarın kutuplaştırma stratejisine meydan okuyan, millete büyük umut kaynağı olan bu toplumsal barış projesinin aynı kararlılıkta devamı ve başarısının her türlü siyasi hesabın üstünde olduğunu dile getiren Davutoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:
"Bütün partilerin fedakar katkıları ve emekleriyle ortaya koyduğumuz tarihi nitelikteki ortak mutabakat metinleri, siyasi yöntem olarak tek aklın değil ortak aklın, dayatmanın değil istişarenin, rekabetin değil uzlaşmanın eseri olmuştur. Meselemiz tek kişinin iradesinin hakim olduğu ucube sistemin mantığını benimseyerek Cumhurbaşkanlığı makamını asla bir isme endekslemek değildir. Cumhurbaşkanı adayımız kazandığında, hiçbir toplum kesiminin 'Biz kaybettik.' hissine sahip olmayacağı bir ortak akıl ve yönetişim kültürü egemen olacaktır. Bu kararlılıkla Gelecek Partisinin bugüne kadar attığı tüm imzaların arkasında durarak yoluna devam edeceğini vurgular, bu zorlu süreçte omuz omuza emek vermiş herkesi aklıselim içinde davranmaya davet ederim. Milletimiz büyük bir felaketin acısını yaşarken tarihi sorumluluğumuzun bir gereği olarak hiçbir siyasi ikbal düşüncesi içinde olmaksızın yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz."
DEVA PARTİSİ'NDE DE AÇIKLAMA VAR: DAYATMA SÖZ KONUSU DEĞİL
12 Şubat 2022 tarihinden bu yana altı siyasi parti olarak, karşılıklı anlayış içinde özgürlükçü demokratik bir hukuk devleti inşa etme hedefiyle önemli adımlar attık. Tüm süreç boyunca yürüttüğümüz çalışmaları; milletimize ve gelecek nesillere adalet, barış, refah ve huzur getireceği inancıyla ortak akıl, istişare ve uzlaşma ile sürdürdük.
En önemlisi de çalışmalarımızı, katılımcılık ve demokrasi kültürünün bir gereği olarak altı siyasi partinin tam mutabakatının esas alındığı bir zemin üzerinde yürüttük. Hiçbir siyasi parti, politik duruşunun ve parti tabanlarının kabul etmeyeceği bir tutuma zorlanmadı. Karşılıklı saygıyı esas alan böyle bir çalışma usulünde tabiatı gereği dayatma söz konusu olmayacağı açıktır. Nezaketi ve hakikati yansıtmayan ve sağduyuya dayanmayan, itham edici açıklamalar doğru olmamıştır.
DEVA Partisi olarak, ilk günden itibaren samimiyet ve gayret ile elimizden gelen tüm çabayı ortaya koyduk. Bu iş birliğinin başarılı olmasının; ekonomik krizin derinliğinde boğulan, adalete susamış, onurlu bir şekilde yaşama hakkı elinden alınmış, ağır bir deprem felaketi ile karşı karşıya kalmış halkımızın rahat bir nefes alabilmesinin yegâne yolu olduğu inancıyla hareket ettik.
Biz, milletimizin hak ettiği tam demokratik bir yönetim anlayışını hâkim kılmak için ortaya koyduğumuz çalışmaların arkasındayız. Bu tarihi süreçte, hepimize büyük bir sorumluluk düşmektedir. Türkiye'yi içine düştüğü bu karanlık tablodan çıkartmak ve otoriter anlayıştan kurtarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
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