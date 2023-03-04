Başkan Erdoğan kentsel dönüşüm gerçeklerini gözler önüne serdi: 20 yılda 3 milyon 300 bin konutu dönüştürdük
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesi ve milleti için dertlenen insanlar olarak tarihin en ağır can kayıplarından ve yıkımlarından biri olan 6 Şubat depremlerini, afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceklerini belirtti. Başkan Erdoğan mesajında "20 yılda önümüze çıkartılan tüm engellere rağmen ülkemiz genelinde 3 milyon 300 bin konutun dönüşümünü sağladık" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'na ilişkin yaptığı paylaşımda, "Dün gerçekleştirdiğimiz Ulusal Risk Kalkanı toplantımızda, ülkemizin afetler konusundaki bilim potansiyelinin önemli bir bölümünü temsil eden katılımcılarımızın pek çok konuda ortak paydalar etrafında toplandığını görmekten memnuniyet duyduk. Ülkesi ve milleti için dertlenen insanlar olarak tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlarından biri olan 6 Şubat depremlerini, inşallah afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz. Bundan sonra hem yönetim hem toplum hem de bilim dünyası olarak daha süratli daha pratik daha sonuç odaklı hareket etmemiz gerektiği hususunda kimsenin şüphesi kalmamıştır." ifadelerine yer verdi.
"Ortak akılla, ortak vicdanla, ortak ahlakla, ortak vizyon birliğiyle Türkiye'yi dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ve afetler sonrasında en hızlı ve etkili tepki verebilen ülkesi haline getirmek için çalışmaya devam etmeliyiz." görüşünü paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kuracakları Afet Yönetimi Politika Kurulu'nda ve sık sık gerçekleştirecekleri bu tür toplantılarda, tüm hocaların, kanaat önderlerinin bu sürece birikimleriyle destek olacağına inandığını kaydetti.
"3 MİLYON 300 BİN KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLADIK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra iktidarları döneminde dönüşümü sağlanan binalara ilişkin verilerin yer aldığı bir görseli, "20 yılda önümüze çıkartılan tüm engellere rağmen ülkemiz genelinde 3 milyon 300 bin konutun dönüşümünü sağladık. Kentsel dönüşüm ve diğer tüm çalışmalarımızla birlikte inşallah Türkiye'yi dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ülkesi haline getireceğiz." notuyla paylaştı.
Erdoğan'ın paylaştığı görselde, 37 bin sosyal donatıyla birlikte 1 milyon 180 bin konutun inşa edildiği, 81 şehir ve 922 ilçede 250 bin konutun dönüşümünün devam ettiği, 6,6 milyon ev ve işyerinin denetlendiği, sosyal konut, kentsel dönüşüm ve yapı denetim çalışmaları ile 55 milyon vatandaşın dayanıklı konutlarda yaşamasının sağlandığı bilgileri yer aldı.
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