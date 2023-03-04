Başkan Erdoğan kentsel dönüşüm gerçeklerini gözler önüne serdi: 20 yılda 3 milyon 300 bin konutu dönüştürdük

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'na ilişkin yaptığı paylaşımda, "Dün gerçekleştirdiğimiz Ulusal Risk Kalkanı toplantımızda, ülkemizin afetler konusundaki bilim potansiyelinin önemli bir bölümünü temsil eden katılımcılarımızın pek çok konuda ortak paydalar etrafında toplandığını görmekten memnuniyet duyduk. Ülkesi ve milleti için dertlenen insanlar olarak tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlarından biri olan 6 Şubat depremlerini, inşallah afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz. Bundan sonra hem yönetim hem toplum hem de bilim dünyası olarak daha süratli daha pratik daha sonuç odaklı hareket etmemiz gerektiği hususunda kimsenin şüphesi kalmamıştır." ifadelerine yer verdi.