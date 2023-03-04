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Son dakika: İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti

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Giriş Tarihi: 04.03.2023 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023
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Son dakika: İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti

Son dakika... İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, istifa etti. Altıntaş, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum." dedi.

SON DAKİKA: İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, istifa etti.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Altıntaş, istifa nedenini "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum." sözleriyle duyurdu.

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