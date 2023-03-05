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Artvin'de çığ! Yaralanan dağcılar bölgeden tahliye edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2023
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Artvin’de çığ! Yaralanan dağcılar bölgeden tahliye edildi

Son dakika haberine göre Artvin'in Yusufeli ilçesinde çığ düşmesi sonucu yaralanan üç dağcı ile hayatını kaybeden iki dağcının cenazeleri ilçe merkezine getirildi.

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