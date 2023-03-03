CHP'den İYİ Parti'ye "pazartesi" tehdidi: Masadan kalkarlarsa siyasi maliyeti olur

"ADAY 6 MART TARİHİNDE AÇIKLANACAK"

Koalisyonda bugün yapılan toplantının ardından yapılan açıklamada "Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların, partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı, 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyuyla paylaşmak üzere, Saadet Partisinin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz." ifadeleri kullanıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI ADAYI İLAN ETTİ

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, CHP liderinin adaylığını ilan etti. "Başlıyoruz" ifadelerine yer veren Demir, Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaştı. Demir de İYİ Parti kanadından gelen tepkiler sonrasında da paylaşımı sildi.