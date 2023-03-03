CHP'den İYİ Parti'ye "pazartesi" tehdidi: Masadan kalkarlarsa siyasi maliyeti olur
Millet İttifakı içinde bugün adaylık konusunda yaşanan gerginlik ve toplantı sonrasında özellikle sosyal medya üzerinden yaşanan tweet savaşları güne damga vurdu. İYİ Parti'nin masadan kalkma ihtimali ciddi şekilde konuşulurken CHP'den İYİ Parti'ye tehdit geldi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı İbrahim Uslu yaptığı açıklamada "İYİ Parti'nin masadan kalkmasının bir maliyeti olur" ifadesini kullandı. İşte detaylar...
Millet İttifakı'nda adaylık krizi bugün yeni bir boyut kazanırken, CHP ve İYİ Partili isimler arasında yaşanan sözlü ve yazılı savaş bugünün siyaset gündemine damga vurdu.
"ADAY 6 MART TARİHİNDE AÇIKLANACAK"
Koalisyonda bugün yapılan toplantının ardından yapılan açıklamada "Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların, partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı, 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyuyla paylaşmak üzere, Saadet Partisinin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz." ifadeleri kullanıldı.
KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI ADAYI İLAN ETTİ
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, CHP liderinin adaylığını ilan etti. "Başlıyoruz" ifadelerine yer veren Demir, Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaştı. Demir de İYİ Parti kanadından gelen tepkiler sonrasında da paylaşımı sildi.
"MİLLET 5'TEN BÜYÜKTÜR"
Akşener'in kurmayları, Twitter'dan yaptıkları açıklamalarla 'ayrılık' sinyali verdi. İYİ Parti Mali İşler Başkanı, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Millet 5'ten büyüktür" paylaşımı yaptı.
CHP YANDAŞI İSMAİL SAYMAZ: "İYİ PARTİ YOLUNA AYRI DEVAM EDEBİLİR"
CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, "Pazartesi günü İYİ Parti hala netleşmezse masa oy çokluğu ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla yoluna devam edebilir. İYİ Parti sonrasında kendi düşünür." açıklamasını yaptı.
AKŞENER'İN KURMAYLARI CHP'YE SAVAŞ AÇTI: "ANLAŞMIŞ OLSAK İSİM AÇIKLANIRDI"
CHP kanadından art arda yapılan açıklamalara İYİ Parti'den yanıt gecikmedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da, "İsimler konuşulmuş ama bir isim üstünde uzlaşılmamış diye düşünüyorum. İsim havuzu oluşmuş olabilir. Kemal Bey üzerinden konuşmayalım. Partideki eğilim neyse ben buna göre bilgi veririz. Ortak bir adayda uzlaşılsaydı isim açıklanırdı." açıklamasında bulundu.
İYİ PARTİ'DEN APOLET GÖNDERMESİ
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı - Muğla Milletvekili Metin Ergun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, "Bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir. Küçük hesapları bırakıp büyük resmi, gerçek tehlikeyi görmek gerekir…" Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de "Apoletlerini sök dedik sana…" paylaşımını yaptı.
"KİMSE MERAK ETMESİN"
İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Şükrü Kuleyin ise, "Kimse merak etmesin; İYİ Parti kurumsal yapısı, Genel Başkanının liderliği, özverisi, fedakarlığı ve feraseti doğrultusunda milletin sesine kulak verecektir. #Azkaldı" açıklamasını yaptı
CHP'DEN İYİ PARTİ'YE TEHDİT
Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı İbrahim Uslu ise masadan kalkma ihtimali olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i adeta tehdit etti.
"İYİ Parti'nin yaşadığı tartışmayı aşacağını ve masanın kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyorum. İYİ Parti'nin "buraya kadar" deme ihtimali de var ama bunun da bir siyasi maliyeti olacaktır." ifadelerini kullandı.
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