Kemalci medyadan İYİ Parti'ye sert tepki: "Hayal görüyorsunuz"

"SİZİN ALTINIZ BİRDEN DE YETMİYOR ZATEN SEÇİM KAZANMAYA"

"Sizin altınız birden de yetmiyor zaten seçim kazanmaya." diyen Şen, "Bu cumhurbaşkanlığı seçimi kazanılacaksa sizin HDP'ye sol ittifaklara, TİP'in her bir oyuna, SOL partinin her oyuna ihtiyacınız var. Evet Kılıçdaroğlu olmasın siz istediğiniz gibi örgütleyin HDP de olmasın solcular da olmasın nasıl olacak bu iş? Bizim oturup bu saatte 70 gün kala bu ittifakı genişletecek bu cepheyi büyüterek, tüm muhalefeti tek bir elde toparlayarak Recep Tayyip Erdoğan'ı yenip devirmemiz gerekirken hala 'HDP olmasın biz onları tabanımıza anlatamayız, Alevi adaylığı uygun değildir, Kılıçdaroğlu zaten kazanamaz.' diyorlar. Millet ne diyor onu söyleyin bize? Sizin milletiniz nasıl bir ittifak ortaya koyuyor? HDP olmadan, CHP olmadan Kılıçdaroğlu olmadan nasıl sağlayacaksınız. Hayal görüyorsunuz o hayal peşinden de ülkeyi karanlığa götürüyorsunuz. Paylaşamadığınız ne?" ifadelerini kullandı.