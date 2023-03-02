Kemalci medyadan İYİ Parti'ye sert tepki: "Hayal görüyorsunuz"
CHP tarafından fonlanan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması adına yayın politikası güden Tele 1'de, İYİ Parti'nin 6'lı koalisyondan ayrılma restine sert tepki gösterildi. CHP'li Hukukçu Salim Şen, Meral Akşener'e yakınlığıyla bilinen İYİ Partili Ümit Dikbayır'ın "Millet 5'ten büyüktür" çıkışına, "Hayal görüyorsunuz o hayalin peşinden bu ülkeyi de karanlığa götürüyorsunuz" diyerek rest çekti. Şen, 6'lı koalisyonun zaten kendi başına seçim kazanamyacağını itiraf edip HDP'ye ve sol partilere muhtaç olduğunu da dile getirdi.
Altılı koalisyonun, adaylık meselesi için bir araya geldiği son toplantısı Saadet Partisi ev sahipliğinde yapıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde saat 14.00'te başlayan toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.
Toplantı devam ederken, 6 partinin genel başkanlarının imzasını taşıyan ortak açıklama yapıldı.
BU TOPLANTIDAN DA ADAY İSMİ ÇIKMADI YENİ TARİHİ İŞARET ETTİLER
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların, partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı, 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyuyla paylaşmak üzere, Saadet Partisinin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz."
Saadet Partisinde 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantının, saat 14.00'te başlayacağı bildirildi.
İYİ PARTİ'DEN 'AYRILIK' SİNYALİ: "MİLLET 5'TEN BÜYÜKTÜR"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda, Meral Akşener hariç herkesin hemfikir olduğu ortaya çıktı. Akşener'in toplantı sırasında anketleri ortaya saçarak Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını istediği, bu talebi reddedildiği için de 4 Mart tarihinde partisinin kurmaylarıyla toplantı yapacağı açıklandı.
Yaşananlar sonrasında 'Kemalciler' ile 'Ekremciler' arasında tansiyon yükseldi. Akşener'in kurmayları, Twitter'dan yaptıkları açıklamalarla 'ayrılık' sinyali verdi. İYİ Parti Mali İşler Başkanı, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Millet 5'ten büyüktür" paylaşımı yaptı ve gelen tepkiler sonrası ise apar topar sildi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da, "Ortak bir adayda uzlaşılsaydı isim açıklanırdı." diyerek krizi doğruladı.
'KEMALCİ MEDYA'DA İYİ PARTİ'YE SALVOLAR: "HAYAL GÖRÜYORSUNUZ"
CHP tarafından fonlanan ve toplantı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan eden Tele 1'de İYİ Parti'nin söz konusu tutumuna tepki gösterildi.
CHP'li Hukukçu Salim Şen, "Millet 5'ten büyüktür" çıkışı ve İYİ Parti'nin ayrılık sinyali sonrası, "Hayal görüyorsunuz o hayalin peşinden bu ülkeyi de karanlığa götürüyorsunuz." tepkisini gösterdi.
"SİZİN ALTINIZ BİRDEN DE YETMİYOR ZATEN SEÇİM KAZANMAYA"
"Sizin altınız birden de yetmiyor zaten seçim kazanmaya." diyen Şen, "Bu cumhurbaşkanlığı seçimi kazanılacaksa sizin HDP'ye sol ittifaklara, TİP'in her bir oyuna, SOL partinin her oyuna ihtiyacınız var. Evet Kılıçdaroğlu olmasın siz istediğiniz gibi örgütleyin HDP de olmasın solcular da olmasın nasıl olacak bu iş? Bizim oturup bu saatte 70 gün kala bu ittifakı genişletecek bu cepheyi büyüterek, tüm muhalefeti tek bir elde toparlayarak Recep Tayyip Erdoğan'ı yenip devirmemiz gerekirken hala 'HDP olmasın biz onları tabanımıza anlatamayız, Alevi adaylığı uygun değildir, Kılıçdaroğlu zaten kazanamaz.' diyorlar. Millet ne diyor onu söyleyin bize? Sizin milletiniz nasıl bir ittifak ortaya koyuyor? HDP olmadan, CHP olmadan Kılıçdaroğlu olmadan nasıl sağlayacaksınız. Hayal görüyorsunuz o hayal peşinden de ülkeyi karanlığa götürüyorsunuz. Paylaşamadığınız ne?" ifadelerini kullandı.
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