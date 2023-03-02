AK Parti Rize İl Başkanlığına Hikmet Ayar atandı

Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı eski il başkanı İshak Alim'e teşekkür edilen paylaşımda, yeni il başkanı Ayar'a başarılar dilendi.

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