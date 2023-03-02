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AK Parti Rize İl Başkanlığına Hikmet Ayar atandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2023
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AK Parti Rize İl Başkanlığına Hikmet Ayar atandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Rize İl Başkanlığına Hikmet Ayar atandı.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Rize İl Başkanlığına Ayar'ın atandığı belirtildi.

Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı eski il başkanı İshak Alim'e teşekkür edilen paylaşımda, yeni il başkanı Ayar'a başarılar dilendi.

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