Kılıçdaroğlu İYİ Parti’nin ayrılık sinyali sonrası harekete geçti: Sol blok ve HDP ile görüşecek

Kılıçdaroğlu'nun önce Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ile bir araya geleceği, daha sonra da TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşeceği iddia edildi.

CHP yandaşı gazeteci Barış Pehlivan, "Kılıçdaroğlu, SOL Parti ve TİP liderleriyle görüşme talebini 1,5 saat önce iletti. Kılıçdaroğlu yarın iki partiyi ziyaret edecek." açıklamasını yaptı.