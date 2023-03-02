03 Mart 2023, Cuma
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Kemalci medyadan İYİ Parti'ye sert tepki: "Hayal görüyorsunuz"
CHP tarafından fonlanan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması adına yayın politikası güden Tele 1'de, İYİ Parti'nin 6'lı koalisyondan ayrılma restine sert tepki gösterildi. CHP'li Hukukçu Salim Şen, Meral Akşener'e yakınlığıyla bilinen İYİ Partili Ümit Dikbayır'ın "Millet 5'ten büyüktür" çıkışına, "Hayal görüyorsunuz o hayalin peşinden bu ülkeyi de karanlığa götürüyorsunuz" diyerek rest çekti. Şen, 6'lı koalisyonun zaten kendi başına seçim kazanamyacağını itiraf edip HDP'ye ve sol partilere muhtaç olduğunu da dile getirdi.