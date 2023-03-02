CHP’li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında 154 yıla kadar hapis istemi!

"BELEDİYEYİ TİCARETHANE GİBİ İŞLETTİ"

Müştekilerden "bağış" adı altında toplanan paraların usulüne uygun ve hukuk kuralları çerçevesinde harcanmadığı bilgisine yer verilen iddianamede, yatırılan paraların büyük bir kısmının Beltaş Vakfı Mütevelli Üyesi olan Belediye Başkanı ve başkan yardımcılarına "huzur hakkı" adı altında dağıtıldığı belirtildi. Bu sanıkların akrabaları veya dostlarına da, Beltaş Vakfında danışman ve avukat sıfatıyla çalıştığı gösterilerek maaş ödemesi yapıldığına yer verilen iddianamede, Beltaş Vakfında birçok kişinin çalışıyor gözükmesine rağmen vakfın hiçbir çalışmasının ve faaliyet alanının bulunmadığı kaydedildi.

Vakfa para yatırmadan evrakları tam olan ve ruhsat almasına herhangi bir engel bulunmayan iş yerlerine ruhsat verilmediği belirtilen iddianamede, Beltaş Vakfına "bağış" adı altında para yatırılması halinde hiçbir evrak talep edilmeden ve şartları sağlayıp sağlamadığına bakılmadan iş yerlerine ruhsat verildiği aktarıldı.

İddianamede, "Başkan Murat Hazinedar'ın Beşiktaş Belediyesini bir şirket gibi yönettiği, Beşiktaş Belediyesine kendi eş ve dostlarını alarak aile şirketi statüsüne soktuğu, daha sonra aile şirketi statüsüne getirdiği belediyeyi halka hizmet etmekten çıkarıp ticarethane gibi işletmeye başladığı, halkın her başvurusunda işlem yapılmasını sağlamak için 'bağış' yatırılmasını zorunlu tuttuğu, bu durumun dosyada bulunan başvuru evrakları, müşteki beyanları, tanık beyanları, sanık Rifat Örnek ve Mehmet Uğur Şahin'in ikrara dayanan beyanları ve tape kayıtlarıyla sabit olduğu anlaşılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.