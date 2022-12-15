CHP'li Beşiktaş Belediyesine rüşvet operasyonu! Eski belediye başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi
Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan eski belediye başkanı Murat Hazinedar ve diğer şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlendi. Soruşturma 2016 yılında 2 müfettişin yaptığı incelemelerle başladı.
Müfettişler belediyede yaptıkları incelemelerde verilmemesi gereken ruhsatların verildiğini fark edince araştırmaları derinleştirdi. Yapılan incelemenin ardından da belediyede 'rüşvet' ağı olduğunu fark eden müfettişler, hazırladıkları raporları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.
Raporların ardından konuyla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.
Kararla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kaldıkları tespit edilen İstanbul merkez olmak üzere Ordu, Ankara ve Çanakkale'deki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda Beşiktaş eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı ve halen görevde bulunan zabıta memurlarının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyette alınan ifadelerinin ardından Hazinedar ve diğer şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
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