CHP’li Beşiktaş Belediyesine rüşvet operasyonu! Eski belediye başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi

Müfettişler belediyede yaptıkları incelemelerde verilmemesi gereken ruhsatların verildiğini fark edince araştırmaları derinleştirdi. Yapılan incelemenin ardından da belediyede 'rüşvet' ağı olduğunu fark eden müfettişler, hazırladıkları raporları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.