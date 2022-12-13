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Son dakika | CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu

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Giriş Tarihi: 13.12.2022 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
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Son dakika | CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne rüşvet operasyonu

Son dakika haberi...Beşiktaş Belediyesi’ne İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyon düzenlendi. 2014 ve 2018 yılları arasında yönetim kadrosunda bulunan bazı kişiler gözaltında.

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