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Adalet Bakanı Bozdağ depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2023
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Adalet Bakanı Bozdağ depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta incelemelerde bulundu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ı ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bozdağ, Kahramanmaraş'ta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

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