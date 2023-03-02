Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç'dan çarpıcı yorum: "Kukla Kemal! Gölge Başkan Meral"
Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç A Haber’de 6’lı koalisyonda yaşanan Cumhurbaşkanlığı adaylık krizini yorumladı. Erandaç, "Baş başa görüşmelerinde Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu hayatının en büyük imkanlarına kavuştu. Yani o 6’lı küçüklerin ötesinde… Zaten bu pazarlık yapmak içindi. Ortada bir kukla aday var. Manşeti atalım burada: ‘Kukla Kemal! Gölge Başkan Meral’ olay bu kadar basit." dedi.
6'lı koalisyonun, adaylık meselesi için bir araya geldiği son toplantısı Saadet Partisi ev sahipliğinde yapıldı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde saat 14.00'te başlayan toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.
Toplantı devam ederken, 6 partinin genel başkanlarının imzasını taşıyan ortak açıklama yapıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların, partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı, 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyuyla paylaşmak üzere, Saadet Partisinin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz."
Saadet Partisinde 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantının, saat 14.00'te başlayacağı bildirildi.
6'LI MASADA BÜYÜK KRİZ
A Haber canlı yayınında 6'lı koalisyonda yaşanan Cumhurbaşkanlığı adaylık krizini ele alındı.
SAYDAM: AKŞENER MASANIN KAZANANI
İletişimci-Yazar Ali Saydam "Ben Kılıçdaroğlu'nu adaylığına kesin bakmıyorum" dedi.
Diğer yandan da Saydam, "Meral Akşener'in son açıklamalarını alt alta koyalım Akşener her konuda Kılıçdaroğlu aday da olsa kazansa da kaybetse de masanın kazananı oldu" ifadelerine yer verdi.
Yaşanan son gelişmeleri Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, A Haber'de yorumladı.
"MERAL AKŞENER ESLİM OLDU"
Erandaç şunları kaydetti:
Burada bir Meral Akşener tiyatrosunu seyredemiyorsunuz. Bu olay geçen hafta bitti. Salı günü çıkan Takvim Gazetesi'nde başlık 'Meral Akşener teslim oldu' diye yazan gazetecilerden birisi benim. Burada Meral Hanım bir oyun oynadı. Bu düellonun, kavganın 2 tane aktörü var. Bunlar Meral Hanım ve Kemal Bey, Diğerleri ise yavrularıdır. Yoktu diğerleri.
"MERAL HANIM SON OYUNUNU OYNAMAKTA"
Buradaki olayda zaten mesele halloldu. Bunları 6'lı 7'li masayı… HDP dahildir. HDP'yi, Kandili, arkasındaki CIA'yı ABD'yi düşünmeden bunu değerlendiremezsiniz. Bunları bir araya getiren derin ABD ve Avrupa yani Atlantik grubudur. Kemal Kılıçdaroğlu çıktı seçildi. Meral Hanım son oyununu oynamaktadır. Zaten 3 gün önce de tam yetki Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmak üzere aldı. Orada 15 milletvekili var 'hayır yapmayalım' diye.
MENŞET ŞU: "KUKLA KEMAL! GÖLGE BAŞKAN MERAL"
Başbaşa görüşmelerinde Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu hayatının en büyük imkanlarına kavuştu. Yani o 6'lı küçüklerin ötesinde… Zaten bu pazarlık yapmak içindi. Yani ortada bir kukla aday var. Manşeti atalım burada: 'Kukla Kemal! Gölge Başkan Meral' olay bu kadar basit. (Koalisyonun diğer isimlerine) Hepsine vekillik verildi, bakanlık paylaştılar. Kılıçdaroğlu jübile yapıyor artık ve 75 yaşına geldi. Son imkânıydı bu. 2 defa çıkamadı Başkan Erdoğan'ı karşısına. Batı Kemal Bey'i ortaya çıkardı. Ortak yönetmeyecekler. Seçimi kaybedecek kendisi. Bu masa Avrupa ve ABD'ye bağlı. Bu kadro derin ABD'nin kadrosu.
"PAZARLIKLAR ORTAYA ÇIKACAK"
Saraçhane'de bir oyun oynadılar. Meral Akşener Lafını altında ezilecek! Kendisi teslim oldu. Teslim olmasının gerekçesini kapatmak için bu oyunları oynayacaklar. Pazarlık yaptılar. Aziz millet bunu yemeyecek. Aralarında ortak bir protokol var ve o da ortaya çıkacak. Meral Hanım ve Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi nasıl paylaştıkları ortaya çıkacak.
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