Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç'dan çarpıcı yorum: "Kukla Kemal! Gölge Başkan Meral"

"MERAL HANIM SON OYUNUNU OYNAMAKTA"

Buradaki olayda zaten mesele halloldu. Bunları 6'lı 7'li masayı… HDP dahildir. HDP'yi, Kandili, arkasındaki CIA'yı ABD'yi düşünmeden bunu değerlendiremezsiniz. Bunları bir araya getiren derin ABD ve Avrupa yani Atlantik grubudur. Kemal Kılıçdaroğlu çıktı seçildi. Meral Hanım son oyununu oynamaktadır. Zaten 3 gün önce de tam yetki Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmak üzere aldı. Orada 15 milletvekili var 'hayır yapmayalım' diye.

MENŞET ŞU: "KUKLA KEMAL! GÖLGE BAŞKAN MERAL"

Başbaşa görüşmelerinde Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu hayatının en büyük imkanlarına kavuştu. Yani o 6'lı küçüklerin ötesinde… Zaten bu pazarlık yapmak içindi. Yani ortada bir kukla aday var. Manşeti atalım burada: 'Kukla Kemal! Gölge Başkan Meral' olay bu kadar basit. (Koalisyonun diğer isimlerine) Hepsine vekillik verildi, bakanlık paylaştılar. Kılıçdaroğlu jübile yapıyor artık ve 75 yaşına geldi. Son imkânıydı bu. 2 defa çıkamadı Başkan Erdoğan'ı karşısına. Batı Kemal Bey'i ortaya çıkardı. Ortak yönetmeyecekler. Seçimi kaybedecek kendisi. Bu masa Avrupa ve ABD'ye bağlı. Bu kadro derin ABD'nin kadrosu.

"PAZARLIKLAR ORTAYA ÇIKACAK"

Saraçhane'de bir oyun oynadılar. Meral Akşener Lafını altında ezilecek! Kendisi teslim oldu. Teslim olmasının gerekçesini kapatmak için bu oyunları oynayacaklar. Pazarlık yaptılar. Aziz millet bunu yemeyecek. Aralarında ortak bir protokol var ve o da ortaya çıkacak. Meral Hanım ve Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi nasıl paylaştıkları ortaya çıkacak.