Ekşi Sözlük'e erişim engeline "devam" kararı
Provokasyon yuvası sosyal paylaşım platformu Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli kararı 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce kesin olarak onayladı.
Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla bugün kaldırılmıştı.
Karara yapılan itirazı inceleyen 5. Sulh Ceza Hakimliği Ekşi Sözlük'e erişim engelleme kararını kesin olarak onayladı.
EKŞİ SÖZLÜK'İN KİRLİ GEÇMİŞİ
İftiraya dayalı yanlış yönlendirmeler, provokatif yayınlar ve kara propaganda oyunları ile gündeme gelen Ekşi Sözlük isimli çöplük, son dönemde Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili dezenformasyonların yayılmasında büyük rol oynamıştı.
Türkiye'nin yüreğini yakan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından provokatif ve sahte ihbar içerikleri sebebi ile büyük tepki toplayan Ekşi Sözlük'e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişim engeli getirildi.
ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ
BTK, Ekşi Sözlük ile ilgili erişim engeli kararı aldığını internet sitesi üzerinden duyurdu.
Yayımlanan kararda, "eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2021.-100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir." denildi.
KİRLİ İFTİRALARLA YÖNLENDİRME GİRİŞİMİ
Kahramanmaraş depreminin ardından sosyal medya üzerinden yayılan yalan ve yönlendirici bilgiler büyük tepki topladı. Özellikle 'Baraj patladı' ve 'Suriyeliler yurdu yağmalıyor' gibi gerçek dışı paylaşımlar dolaşıma sokuldu. Bu provokatif paylaşımların kaynağında ise daha önce de sık sık bu şekilde gündeme gelen Ekşi Sözlük vardı.
SKANDALLARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR
Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesi akıllara söz konusu mecranın imza attığı skandalları getirdi.
Ekşi Sözlük'te sadece toplumsal değerler hedef alınmıyor. Ezana hakaret ediliyor, terör örgütü PKK propagandası ve bebek katillerine övgüler düzülüyor.
İŞTE O SKANDALLAR
Ekşi Sözlük'te yapılan iç savaş provokasyonu
Deprem sonrası AFAD'a yönelik yürütülen kara propaganda
Suriyelileri hedef gösteren nefret söylemi içerikli Ekşi Sözlük başlığı
Selçuk Bayraktar'ı ölümle tehdit eden entry
BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖLÜM ÇAĞRISI
Milli iradeyi hiçe sayan muhalif yayın organı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alenen hedef aldı. Bir Ekşi Sözlük yazarı, "RTE'nin en az 2028'e kadar ülkeyi yönetecek olması" başlığı altında yapılan yorumlarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı açıktan ölümle tehdit etti.
Yorumların birinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı birisi öldürsün" şeklindeki ifadeleri büyük bir tepkiyle karşılandı.
PKK/PYD/YPG/HPG GÜZELLEMESİ YAPTILAR
Ekşi Sözlük'ün, bölücü terör örgütü PKK'nın da kara propagandasını yaptığı ortaya çıktı.
Bebek katili örgüt PKK/PYD'nin demokratik parti diye tanımlandığı maddelerden biri şu şekilde;
"Demokratik birlik partisi. suriye'de örgütlenmiş olan ve "suriye'deki kürt sorunun çözümünde demokratikleşme ve kendi kaderini tayin hakkını" savunan kürt siyasal örgütü. pkk'nın suriye'deki legal örgütü olarak da tanımlanmaktadır."
İSLAM'I HEDEF ALAN SKANDAL BAŞLIK
"Hala camilerden Arapça saçmalıkların bağırılması" diye açılan başlıkta İslam düşmanları adeta içlerindeki düşmanlığı kustular.
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