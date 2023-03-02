Resmi Gazete yayımlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 3 Mart Resmi Gazete saat kaçta yayımlanacak? İşte alınan kararlar...
"Resmi Gazete yayımlandı mı, ne zaman yayınlanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen milyonlarca vatandaşın beklediği EYT yasası Meclis'ten geçerek yasalaştı. Yasa sonrası simdi ana gündem maddesi, 'EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanır' sorusu oldu. Peki, Resmi Gazete yayımlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 3 Mart Resmi Gazete saat kaçta yayımlanacak? İşte alınan kararlar...
"Resmi Gazete yayımlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 3 Mart Resmi Gazete saat kaçta yayımlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi Meclis'ten geçti ve yasalaştı. Artık emeklilik için bir aşama kaldı. Bununla beraber 'EYT yayınlandı mı, Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanır' sorusu gündemin en sıcak maddesi oldu. Peki, Resmi Gazete yayımlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 3 Mart Resmi Gazete saat kaçta yayımlanacak? İşte alınan kararlar...
EYT RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK?
EYT Meclis'ten geçti ve yasalaşarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. EYT düzenlemesinin Başkan Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte emeklilik başvuru süreci başlamış olacak. Bununla beraber son dönemin en sıcak maddesi, "EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, EYT ne oldu" sorusu oldu. Başkan Erdoğan'ın bu hafta yasayı onaylaması bekleniyor. EYT başvurusu SGK'ya giderek ya da e-Devlet üzerinden formların doldurulmasıyla gerçekleşecek.
EYT KİMLERİ KAPSIYOR?
EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi vatandaşları kapsıyor. Bu rakamın toplamda 4,7 milyon kişi olduğu açıklandı. Yaş şartının kaldırılmasıyla birlikte bağlı bulunduğu kurumun mevzuatına göre prim ve yıl şartını tamamlayan 2 milyon 250 bin EYT'linin birçoğunun hemen emekliye ayrılması bekleniyor. Diğer vatandaşlarda prim günü ve sigortalılık süresini tamamladıkları anda emeklilik hakkı elde edecek.
EMEKLİLİK İÇİN SÜRE SINIRI OLMAYACAK
Primini ve yılını tamamlamamış olanlar ise tamamladıkları tarihte emekli olacaklar. Yaş şartının kaldırılması tüm EYT'liler için bir kazanılmış hak olarak uygulanacak ve bir süre sınırı bulunmayacak. EYT kapsamında olanlar yani 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış ya da borçlanma ile bu tarihe girişini çekenler artık istedikleri tarihte prim ve yıl şartını tamamlamış olmaları halinde yaşa bakılmadan emekli olabilecekler.
EYT BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?
EYT'lilere bakıldığında büyük çoğunluğunun SSK kapsamında olduğu görülüyor. Bu kapsamındaki EYT'lilerin yüzde 87'si ise halen bir işte çalışan sigortalılar. EYT emeklilik başvurusu çalışanlar için farklı çalışmayanlar için ise farklı gerçekleşecek.
RESMİ GAZETE YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Resmi Gazete henüz yayımlanmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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- Resmi Gazete yayımlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 3 Mart Resmi Gazete saat kaçta yayımlanacak? İşte alınan kararlar...
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