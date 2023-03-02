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İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta: Uzlaşı olsa aday açıklanırdı

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Giriş: 02.03.2023 22:41
6'lı koalisyonun son toplantısında adaylık konusu masaya yatırıldı. İYİ Parti haricindeki 5 parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda uzlaştı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, toplantıdan ortak bir karar çıkmaması ve 6 Mart tarihine ertelenmesine ilişkin, "Uzlaşı olsa ortak aday açıklanırdı. İstişare, uzlaşı ve halkın tercihleri ilkeleri esasında karar alınmalıdır." dedi.
İYİ Partili Usta: Uzlaşı olsa aday açıklanırdı
İYİ Partili Usta: Uzlaşı olsa aday açıklanırdı
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