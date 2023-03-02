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Altılı koalisyonun son toplantısından da isim çıkmadı! İYİ Parti'de OHAL: Akşener kurmaylarını topluyor

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Giriş: 02.03.2023 20:40
Bugün Saadet Partisi ev sahipliğinde bir kez daha bir araya gelen 6’lı koalisyon adaylık konusunda yine somut adım atamadı. ‘Kimin aday olacağı’ gündemiyle bir araya gelen siyasi parti liderleri, pazartesi günü yeniden toplanma kararı aldı. Yapılan yazılı açıklamaya göre liderlerin, hafta başında (6 Mart Pazartesi) bir kez daha görüşeceği ifade edildi. Bilindiği üzere Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıyor ve bu durum masadaki kaosu her geçen gün daha da alevlendiriyor. CHP yandaşı Halk TV'nin aktardığına göre; toplantıda sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının konuşulduğu, İYİ Parti kanadının ise bu gelişmeler üzerine cumartesi günü Genel İdare Kurulu'nu toplama kararı aldığı ifade edildi. Masada "Ekrem İmamoğlu aday olsun" diyen ve toplantıdan ayrılan ilk isim olan Akşener'in her fırsatta veto ettiği Kılıçdaroğlu ismine karşı "Partimden onay çıkmadı" algısıyla tekrar masaya döneceği konuşulanlar arasında.
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