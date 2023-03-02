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Akşener 6'lı koalisyon toplantısında gemileri yaktı: Kılıçdaroğlu'na karşı anketleri ortaya saçtı

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Giriş: 02.03.2023 20:44
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, 6'lı koalisyonun son toplantısında adaylık konusunda Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşananları anlattı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı Ekrem İmamoğlu'nun adının masaya geldiği ve anketlerin ortaya saçıldığı ortaya çıktı.
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