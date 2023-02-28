TOKİ 20 yılda neler yaptı? İşte ABD Fransa ve İspanya’nın mercek altına aldığı sistem! 81 ilde binlerce konut yapılıyor | Deprem vergileri nasıl kullanıldı?

Türkiye Kahramanmaraş depremi ile asrın felaketini yaşarken, yıkılan binalar yürekleri burktu. Dikkat çeken bir detay ise TOKİ'nin yaptığı evlerin sağlamlığı oldu. Peki TOKİ 20 yılda ne yaptı. İşte TOKİ'nin imza attığı deprem projeleri.

TOKİ 20 YILDA NE YAPTI?

TOKİ 20 yılda 1 milyon 200 bine yakın konut ve sosyal donatı inşa etti. TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi projesinde ise 1 milyon 700 bin konut hedefine ulaştı.