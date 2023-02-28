TOKİ 20 yılda neler yaptı? İşte ABD Fransa ve İspanya'nın mercek altına aldığı sistem! 81 ilde binlerce konut yapılıyor | Deprem vergileri nasıl kullanıldı?
Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremlerle bölgede büyük bir yıkım yaşandı. Halkın yanında olmak yerine provokatif çalışmalar düzenleyen kesimler deprem vergileri hakkında çirkin iddialarda bulundu. Deprem bölgesinde dikkat çeken detaylardan biri de TOKİ'nin yaptığı konutlar oldu. Başkan Erdoğan da 1 yıl içinde TOKİ'nin depremzedelere yeni konutlarını yapacağını duyurmuştu. Peki TOKİ son 20 yılda neler yaptı? Deprem verileri ile hangi projelere imza atıldı. İşte tüm gerçekler...
Türkiye Kahramanmaraş depremi ile asrın felaketini yaşarken, yıkılan binalar yürekleri burktu. Dikkat çeken bir detay ise TOKİ'nin yaptığı evlerin sağlamlığı oldu. Peki TOKİ 20 yılda ne yaptı. İşte TOKİ'nin imza attığı deprem projeleri.
TOKİ 20 YILDA NE YAPTI?
TOKİ 20 yılda 1 milyon 200 bine yakın konut ve sosyal donatı inşa etti. TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi projesinde ise 1 milyon 700 bin konut hedefine ulaştı.
Son 20 yılda TOKİ tarafından çeşitli sosyal donatılar da inşa edildi. 24 bin 396 derslikli bin 389 okul, 74 bin 677 kişi kapasiteli 215 yurt, 997 spor salonu, 269 hastane, 22 üniversite, 99 sağlık ocağı, 2 bin 113 ticari ünite ve 912 cami TOKİ tarafından yapıldı.
TOKİ'nin yaptığı sosyal konut imkanından yararlananların sayısı 5 milyonu geçti. Sosyal konut projelerinin yatırım değeri ise 1 trilyon 317 milyar lirayı buldu.
TOKİ ONLARCA ÜLKEYE ÖRNEK OLDU
TOKİ'ye 90'dan fazla ülkeden işbirliği talebi geldi. Bu ülkeler arasında Azerbaycan, Pakistan, Kazakistan, Brezilya, Venezuela, Suudi Arabistan, Afganistan ve İran yer alıyor.
ABD, İtalya, Fransa ve İspanya da TOKİ modellerini inceliyor.
YAPI DENETİM SİSTEMİ İLE NELER DEĞİŞTİ?
Yapı denetim kanunu ile depreme dayanıklı binalar TOKİ tarafından inşa edildi. 4708 sayılı yapı denetimi hakkındaki kanun, 1999 Marmara Depremi'nin ardından 2001'de yürürlüğe girdi.
2011 itibariyle 81 ilde yapı denetim sistemine geçildi. Bu sistemle inşa edilen yapılar, depereme yüzde 90 daha dayanıklı. 2011 Van Depremi ve sonraki depremlerde, yapı denetim sistemine göre inşa edilen yapılarda herhangi bir can kaybı ve yıkım yaşanmadı.
25 ARALIK 2018'DEN BUGÜNE İNŞAATLARDA KULLANAN BETONLAR ELEKTRONİK ŞEKİLDE DENETLENİYOR
Son 20 yılda yapılan deprem yatırımlarından biri de Elektronik Beton İzleme Sistemi oldu. 25 Aralık 2018'den itibaren 81 ilde eş zamanlı olarak uygulamaya başlandı.
İnşaatlardan alınan beton numuneleri çip sistemi ile izleniyor.
Deney sonuçları laboratuvar ortamından herhangi bir müdahale olmadan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sistemine aktarılıyor. Kasım 2020'ye kadar 115 bin 591 yapıdan 8 milyon 357 bin çipli beton numunesi alındı.
İNŞAATLAR İLE İLGİLİ OLARAK 20 YILLIK BİRİKİM PROJE HAVUZU'NDA
Planlama, kentsel tasarım, mühendislik, mimari kurgu, uygulama ve inşaya yönelik tüm veriler proje havuzunda toplanıyor.
Söz konusu proje havuzunda ilgili projelerin tüm sosyal-kültürel, coğrafi ve fiziki teknik verileri yer alıyor.
RAKAMLARLA 20 YILLIK KENTSEL DÖNÜŞÜM
TOKİ 20 yılda Türkiye'nin her yerinde çalışmalarına devam etti. Kentsel dönüşüm çalışmalarında sosyal konutlarla yenilenen konut sayısı 3 milyon 20 bine ulaştı.
Dönüşümü devam eden konut sayısının ise 250 bin olduğu belirtildi. TOKİ'nin söz konusu dönüşüm projeleri 81 il, 922 ilçede yapılıyor.
Kentsel dönüşüm projesi İstanbul'un 39 ilçesinde devam ederken, dönüşümü tamamlanan konusu sayısının 695 bin olduğu belirtildi. Ayrıca İstanbul'da 93 bin konutun dönüşü de devam ediyor. Çalışmaları devam eden konut ve iş yeri sayısı ise 10 bin 770. İstanbul dışında dönüşümü devam eden konusu sayısının da 157 bin olduğu belirtildi. Başkent Ankara'da dönüşümü tamamlanan konut sayısının 39 bini buldu.
İLK EVİM İLK İŞ YERİM PROJESİNE 8 MİLYON BAŞVURU
Başkan Erdoğan'ın duyurduğu İlk Evim İlk İşyerim Projesine yapılan başvuru 8 milyonu geçti. İlk etapta teslim edilecek konut sayısı 250 bin. Projenin yatırım değerinin 900 milyar lira olduğu belirtildi. Projenin sağladığı ekonomik katma değer ise 2 trilyon. 200 bin kişiye istihdam sağlayan projenin teslim süresi 2 yıl.
KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE ALAKALI BİLGİ ALMAK İÇİN ALO TOKİ HATTI HİZMETE ALINDI
Projeler ve başvuru koşulları ile kentsel dönüşüm gibi konularda bilgi almak isteyenler için ALO TOKİ hattı kuruldu. 444 86 54 numaralı hattan TOKİ'nin projeleri hakkında bilgi alınabilecek.
DEPREM VERGİLERİ İLE NELER YAPILDI?
Kahramanmaraş depremi sonrası devletin bölge için seferber olması bile muhalefet ve yandaşları tarafından görmezden gelindi. Bununla da kalmayan provokatörler "deprem verileri nerede?" ifadeleriyle sosyal medyada gündem oluşturmaya çalıştı.
İşte bugüne kadar toplanan deprem verileriyle yıkımlar sonrası yapılanlar. Devletin vergiler ve desteklerden daha fazlasıyla deprem bölgerine yatırım yaptığı tek tek ortaya çıktı.
Toplanan deprem vergileriyle Marmara Depremi'nden sonra Bolu, Düzce, Yalova, İstanbul ve Sakarya'da neler yapıldı?
Toplanan deprem vergileriyle Bingöl Depremi'nden sonra neler yapıldı?
Toplanan deprem vergileriyle Kütahya Simav Depremi'nden sonra neler yapıldı?
Toplanan deprem vergileriyle Van Depremi'nden sonra neler yapıldı?
Toplanan deprem vergileriyle İzmir Depremi'nden sonra neler yapıldı?
Toplanan deprem vergileriyle Elazığ Depremi'nden sonra neler yapıldı?
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