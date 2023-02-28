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Son dakika | Osmaniye'de 4,1 büyüklüğünde deprem

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Giriş Tarihi: 28.02.2023 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
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Son dakika | Osmaniye’de 4,1 büyüklüğünde deprem

son dakika haberi... Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçede kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir olumsuzluk olup olmadığınını tespiti için ekipler çalışma başlattı.

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