Deprem konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ deprem bölgesi konutları nasıl olacak? Elazığ, Hatay, Malatya...

HANGİ İLDE KAÇ TANE KONUT YAPILACAK?

Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Malatya'da 44 bin 770, Hatay'da 40 bin 426, Adıyaman'da 25 bin 882, Gaziantep'te 10 bin 544, Osmaniye'de 9 bin 550, Diyarbakır'da 6 bin, Elazığ'da 3 bin 750, Adana'da 2 bin 500, Şanlıurfa'da 3 bin, Kilis'te 250 konut yapılacak.