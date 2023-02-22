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Deprem konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ deprem bölgesi konutları nasıl olacak? Elazığ, Hatay, Malatya...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2023
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Deprem konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ deprem bölgesi konutları nasıl olacak? Elazığ, Hatay, Malatya...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından birçok ilde yıkım gerçekleşti. 11 ilde yıkılan binaların yerine TOKİ deprem konutları inşa edileceği açıklanırken yeni konutlar için tarih verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ’nin yapacağı 199 bin 739 konutun dağılımını ve özelliklerini açıkladı. Peki, TOKİ deprem konutları ne zaman teslim edilecek? İşte, detaylar...

"Deprem konutları ne zaman teslim edilecek?" sorusu depremzedelerin gündeminde yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 11 ilde felakete yol açtı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ'nin yapacağı konutların özellikleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Deprem konutları nasıl olacak, ne zaman inşa edilecek? İşte, haberin detayları...

DEPREM KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Kaybedecek tek bir dakika olmadığı bilinciyle hasar tespiti biten yerde inşaat çalışmalarına geçeceğiz. Mart başı 30 bin konut inşasına başlayabiliyoruz. Birkaç ay içerisinde fay hattı uzağında tüm hatların inşasına geçilmiş olacaktır.

HANGİ İLDE KAÇ TANE KONUT YAPILACAK?

Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Malatya'da 44 bin 770, Hatay'da 40 bin 426, Adıyaman'da 25 bin 882, Gaziantep'te 10 bin 544, Osmaniye'de 9 bin 550, Diyarbakır'da 6 bin, Elazığ'da 3 bin 750, Adana'da 2 bin 500, Şanlıurfa'da 3 bin, Kilis'te 250 konut yapılacak.

DEPREM KONUTLARI NERLERE YAPILACAK?

Deprem konutlar Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'ya yapılacak. Afet Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre hak sahibi olmak şartıyla, yıkılan, yanan ve ağır hasara uğrayan binalarla imar planları gereğince kamulaştırılmasında zorunluluk bulunan yerlerdeki binalarda oturan ailelere konut yaptırılır ve kredi veriliyor.

DEPREM KONUTLARI SATILIR MI?

Yapılan konutların, 7269 sayılı Kanun'un 3177 sayılı Kanunla değişik 31. maddesi ile bu maddeye göre çıkarılan "Afet Sebebiyle Edinilen Bina, Arsa ve Arazilerden Arta Kalanların Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik" hükümlerine göre devir veya satışları yapılabilmektedir.

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