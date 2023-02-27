TOKİ İLK EVİM ARSA başvurusu kabul edilenler açıklandı! 2023 TOKİ Arsa kura çekilişine hak kazananların isimleri...Kura çekim tarihi!

TOKİ arsa kurasına hak kazananalrın isim listesi belli oldu! Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle TOKİ kura çekilişlerine ara verildi. TOKİ projesi 81 ilde 250 bin sosyal konut, 1 milyon konut projeli arsa, 50 bin iş yeri olarak sunuluyor "İlk Evim Arsa" başvurusunda bulunanlar, sonuçların açıklanacağı tarihi sorgulama başladı. Peki, "TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?" İşte kura tarihi ve başvuruya hak kazananların isim listesi!